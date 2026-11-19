Le chancelier allemand Friedrich Merz rejette le format de la rencontre entre Trump, Poutine et Xi Jinping à Shenzhen. Il défend une position européenne inclusive pour la paix en Ukraine.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a fermement rejeté jeudi la portée diplomatique de la réunion trilatérale entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Cette rencontre inédite, organisée à Shenzhen en Chine, a été vivement critiquée par Berlin. Friedrich Merz a qualifié cet événement de " simple séance photo ", soulignant qu'un tel format ne permettrait pas d'apporter une solution durable au conflit en Ukraine.

Un rejet catégorique du format chinois

En s'exprimant après un sommet à Berlin, le dirigeant allemand a précisé que les décisions concernant l'avenir de l'Ukraine ne peuvent être prises sans la participation active des Européens. Il a explicitement qualifié la rencontre de Shenzhen de " simple session photo ", minimisant ainsi les avancées potentielles annoncées par les puissances mondiales. Cette prise de position intervient alors que la réunion était comparée au sommet des puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale.

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Friedrich Merz a également mis en garde contre les dangers d'un nouvel accord imposé, comparant implicitement une telle issue à un nouveau " Yalta ". Selon lui, une telle division ou imposition, semblable à celle qui avait partagé l'Europe en deux blocs après 1945, ne ramènera jamais la paix durablement. Le chancelier a insisté sur le fait que la souveraineté ukrainienne doit être respectée dans tout processus de négociation.

Défense de la Coalition des volontaires

Le contexte immédiat de cette déclaration était un sommet à Berlin dédié au soutien de l'Ukraine contre la Russie. Cette réunion regroupait une trentaine d'alliés, organisée sous la bannière de la " Coalition des volontaires ". Ce groupe est coprésidé par trois figures majeures : le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le maire britannique Andy Burnham. L'objectif affiché était de coordonner davantage les efforts pour aider Kiev.

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Friedrich Merz a déclaré lors de cette rencontre qu'il espérait travailler " en équipe avec Kiev et Washington " pour les futures discussions. Il a confirmé que la coalition saluait l'initiative des États-Unis visant à lancer de nouvelles négociations. Cependant, cette approbation s'accompagne d'une condition stricte : l'inclusion européenne dans le processus décisionnel. Le chancelier a refusé toute marginalisation de l'Europe dans la résolution du conflit.

Message symbolique et perspectives

Pour illustrer sa vision, Friedrich Merz a remis à chaque participant un fragment du mur de Berlin, tombé en 1989. Il a expliqué que cette structure avait apporté oppression, insécurité et absence de paix. Il a contré ce symbolisme en rappelant que la chute du Mur portait un message de liberté, où la paix est plus forte que l'oppression et le partage des peuples.

Cette intervention marquée définit clairement la position de l'Allemagne face aux dynamiques géopolitiques actuelles. Friedrich Merz ne conteste pas la nécessité de dialoguer, mais il s'oppose à un format exclusif qui reléguerait l'Europe au second plan. La Coalition des volontaires entend rester le pilier central du soutien occidental, en maintenant une unité stratégique avec les États-Unis tout en préservant l'influence européenne.