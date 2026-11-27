Uccle a enregistré -4,9°C vendredi, un niveau inédit pour un mois de novembre depuis 1998. Le froid persiste avec jusqu'à -10°C attendus dans l'est des Ardennes.

La station météorologique d' Uccle, en Région de Bruxelles-Capitale, a enregistré vendredi une température de -4,9 degrés, sa valeur la plus basse de l'année. Le météorologue David Dehenauw a communiqué ce chiffre sur le réseau social X. Le froid s'installe durablement en Belgique, avec des températures pouvant atteindre -10 degrés dans les Ardennes pendant la nuit suivante.

Cette vague de froid touche l'ensemble du pays, mais elle concerne particulièrement l'est du territoire. Les données publiées par l'Institut royal météorologique de Belgique, connu sous le sigle IRM, confirment un ciel dégagé et des conditions propices à la formation de gel et de brouillard.

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Uccle affiche sa température la plus basse depuis 1998

Uccle a connu vendredi son minimum annuel, avec -4,9 degrés. Pour trouver une température aussi basse à Uccle pendant le mois de novembre, il faut remonter au 24 novembre 1998, date à laquelle le thermomètre était descendu à -7,4 degrés.

Le relevé de vendredi ne constitue toutefois pas la journée la plus froide de l'année. Ce classement repose sur la température moyenne journalière la plus basse, et mardi dernier au matin, Uccle avait enregistré -4,6 degrés, soit un niveau encore plus bas.

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La nuit de jeudi à vendredi n'a pas non plus battu le record annuel, avec une température nocturne de -4,2 degrés. Le minimum de -4,9 degrés n'a été atteint qu'après 7h00 du matin, ce qui signifie qu'il ne relève officiellement plus de la nuit.

Pourquoi le ciel dégagé aggrave le gel

Le ciel dégagé de vendredi favorise la perte de chaleur de la surface pendant la nuit, ce qui fait chuter les températures. Selon les prévisions consultables sur le site de l'IRM, cette configuration atmosphérique explique en grande partie les valeurs négatives relevées en Belgique.

Les maximales de vendredi resteront très basses. Elles oscilleront entre -2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 1 ou 2 degrés dans la plupart des autres régions du pays. Le vent soufflera généralement faiblement de l'est, sans apporter de douceur significative.

Alerte jaune et températures nocturnes jusqu'à -10 degrés

Vendredi soir et pendant la nuit, les températures descendront jusqu'à -1 degré sur le littoral et jusqu'à -3 degrés dans le centre du pays. Localement, l'est des Ardennes pourrait enregistrer -10 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

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Les routes risquent d'être glissantes et des bancs de brouillard givrant sont attendus à certains endroits. Ces conditions ont conduit l'IRM à déclencher un avertissement jaune pour les routes glissantes, dont les provinces concernées sont précisées dans les bulletins de l'institut.