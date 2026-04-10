Fuite de pétrole majeure dans le port d'Anvers-Bruges : le trafic maritime perturbé et inquiétudes environnementales

Une fuite de pétrole survenue dans le Deurganckdok du port d'Anvers-Bruges perturbe le trafic maritime et suscite des inquiétudes environnementales. Les opérations de nettoyage sont en cours pour limiter l'impact de la pollution.

Une fuite de pétrole survenue dans le port d'Anvers-Bruges, plus précisément dans le Deurganckdok, a provoqué d'importantes perturbations du trafic maritime et suscite des inquiétudes quant à l'impact environnemental. Selon les premières informations, la fuite serait due à un problème survenu lors d'une opération de ravitaillement en carburant hier soir, alors qu'un navire était amarré au quai.

La cause exacte de la fuite, qui pourrait être liée à un point de rouille, fait l'objet d'une enquête approfondie. La priorité est désormais de circonscrire la pollution et de minimiser les dégâts environnementaux. La situation est gérée par la firebrigade, avec le maire de Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Marc Van de Vijver, coordonnant les efforts de réponse. Une réunion de crise est prévue dans l'après-midi impliquant toutes les parties concernées.\L'incident a déjà des conséquences significatives pour le transport maritime. Les deux écluses, Zandvliet et Berendrecht, sont affectées par la présence de nappes de pétrole. Elles sont situées à environ 3 kilomètres en aval de la source de la fuite, ce qui indique une propagation assez importante de la pollution durant la nuit. On estime que 21 navires sortants, 24 entrants et 3 autres navires sont affectés. De nombreuses zones naturelles, telles que le Doelpolder et le Verdronken Land van Saeftinghe, se trouvent à proximité du lieu de l'incident, ce qui suscite une vive inquiétude. Port of Antwerp-Bruges a affirmé que la protection de l'environnement était une priorité absolue et que tous les moyens étaient déployés pour limiter les dommages opérationnels et écologiques. Un avion est utilisé pour évaluer l'étendue des dégâts. La source de la pollution a été stoppée et confinée aux alentours de minuit, selon le maire Van de Vijver. L'objectif est maintenant d'isoler le pétrole déversé et d'empêcher qu'il ne se propage davantage dans l'Escaut. L'ouverture par laquelle le pétrole s'est échappé mesurait environ 8 centimètres, ce qui semble limité en taille mais l'ampleur des dommages reste encore à déterminer.\L'impact de la fuite pourrait également se faire sentir dans d'autres ports belges. Le port de Gand, par exemple, pour l'instant reste avec un impact limité, mais ce dernier devrait probablement s'intensifier au cours de la journée. Un navire maritime est actuellement bloqué à Anvers et ne peut pas se rendre à Gand. Un autre navire maritime, qui se dirigeait vers Anvers, a fait demi-tour et est amarré à Vlissingen. De plus, un certain nombre de navires de navigation intérieure qui étaient partis vers Anvers ont fait le chemin du retour vers Vlissingen. Les arrêts Lillo et Liefkenshoek de De Waterbus ne sont pas non plus desservis en ce moment en raison de la situation. L'enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l'incident et la quantité de pétrole déversée. L'estimation des dégâts environnementaux prendra également du temps, mais les équipes d'intervention sont pleinement mobilisées pour gérer la crise et minimiser son impact





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