Funérailles de Lyhanna, fillette de 11 ans retrouvée morte, rassemblements émouvants dans le Gers

Les funérailles de Lyhanna, fillette de 11 ans disparue le 29 mai à Fleurance et retrouvée morte le 4 juin, ont eu lieu le 12 juin 2026 sous un grand soleil. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour la cérémonie publique, après laquelle la famille a pu se recueillir auprès du cercueil. Le maire de Fleurance a pris la parole, tandis que des livres de condoléances étaient mis à disposition. Dans la ville, les drapeaux étaient en berne et un hommage spontané s'est organisé devant le collège Hubert-Reeves, dernier lieu où la fillette a été vue. A l'appel de l'association des maires du Gers, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs communes, notamment à Auch où une centaine de personnes s'est réunie. Un cortège de motards a également relié Auch à Fleurance. Le principal suspect, Jérôme Barella, 41 ans, mis en examen pour enlèvement, est en détention provisoire.

Sous un grand soleil, le corbillard blanc a fait son entrée dans le cimetière peu après 14h30, suivi par plusieurs centaines de personnes qui se sont regroupées ensuite devant un pupitre et un portrait de la petite fille.

Le cercueil bleu a été porté par les agents des pompes funèbres vers son lieu d'inhumation où seule la famille a pu se recueillir. Les porteurs transportent le cercueil lors des funérailles de Lyhanna, une fillette de 11 ans, à Fleurance, dans le sud-ouest de la France, le 12 juin 2026. Les gens avaient l'opportunité dans la foulée de la cérémonie publique de laisser un petit mot d'hommage sur un livre d'or.

Lors de la cérémonie, le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a pris la parole. Au balcon de la mairie de Fleurance, les drapeaux étaient en berne, vendredi matin. Devant le collège Hubert-Reeves, où elle a été aperçue pour la dernière fois le 29 mai, montant dans la voiture du principal suspect, Jérôme Barella, plusieurs dizaines de bouquets de fleurs, des bougies et des peluches étaient posés au pied d'un cèdre du Liban, où une pancarte rendait hommage.

A l'appel de l'association des maires de France dans le Gers, des citoyens se sont rassemblés devant certaines mairies du département, dont une centaine devant celle d'Auch. Des motards se sont par ailleurs élancés d'Auch en formant un cortège, pour relier Fleurance, afin de célébrer la mémoire de la jeune victime. Jérôme Barella, 41 ans, est le principal suspect.

Il a été interpellé par les gendarmes le lendemain de la disparition et est en détention provisoire depuis sa mise en examen pour enlèvement le 1er juin. La petite Lyhanna avait disparu le 29 mai à Fleurance. Son corps a été retrouvé le 4 juin. Cette affaire a profondément ému la région et au-delà





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lyhanna Fleurance Funérailles Disparition Jérôme Barella Gers Hommage Enlèvement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Obsèques de Lyhanna, collégienne retrouvée morte, dans la plus stricte intimitéLes parents de Lyhanna, collégienne morte le 4 juin au Gers, ont demandé que ses funérailles soient privées. La cérémonie se tiendra vendredi à 14h30 au cimetière de Fleurance, avec un moment de recueillement national. Six personnes, l'avocat François Roujou de Boubée, et l'affaire d'enlèvement mené par Jérôme B. sont au cœur des investigations.

Read more »

Affaire Lyhanna : Jérôme Barella avait été signalé plusieurs fois par les autorités américaines avant le drameAvant la mort de la petite Lyhanna, le principal suspect Jérôme Barella avait déjà fait l'objet de multiples signalements de la part du Centre national américain pour les enfants disparus et exploités, mais aucune action judiciaire n'avait été engagée en France.

Read more »

Obsèques de Lyhanna, collégienne de 11 ans, dans le GersLes obsèques de Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte dans le Gers, ont eu lieu vendredi à Fleurance. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie au cimetière. Le maire a rendu hommage à l'enfant et salué la dignité des parents.

Read more »

Lâcher de ballons, drapeaux en berne : à Fleurance, un dernier hommage lors des obsèques de LyhannaLes obsèques de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers, ont été célébrées vendredi à Fleurance dans un climat de forte émotion.

Read more »