Fury bat Makhmudov et défie Anthony Joshua pour un combat épique

Tyson Fury, le 'Gypsy King', remporte une victoire par décision unanime et défie Anthony Joshua pour un combat tant attendu, la 'Bataille d'Angleterre'. Le combat a eu lieu à Londres, au Tottenham Hotspur Stadium.

Le 'Gypsy King', âgé de 37 ans, a démontré sa supériorité en remportant la victoire par décision unanime des juges après douze rounds impeccablement maîtrisés au Tottenham Hotspur Stadium , situé dans le nord de Londres. Le public, largement acquis à sa cause, a assisté à une performance remarquable. Cette victoire marque la 35e victoire de l'Anglais dans sa carrière, avec seulement deux défaites et un match nul.

Simultanément, son adversaire russe de 36 ans a subi sa troisième défaite, comptabilisant 21 victoires. Fury avait initialement annoncé sa retraite de la boxe en décembre 2024, suite à une deuxième défaite face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui ne comptait alors que deux défaites à son actif. Cependant, fidèle à son habitude de rebondissements, Fury a fait part de son intention de reprendre la compétition en janvier. Le combat a débuté avec une attaque agressive de Makhmudov dès les premières secondes, mais Fury a su résister, refusant de se laisser déstabiliser ni de concéder l'avantage initial. Le 'Lion' a parfois laissé des ouvertures, offrant des opportunités à Fury, qui a brillé par sa précision, son efficacité et une grande mobilité sur le ring. Ce combat, très attendu, a tenu toutes ses promesses en termes d'intensité et de spectacle, confirmant la réputation de Fury en tant que boxeur exceptionnel, capable de s'adapter et de performer face à différents styles d'adversaires.\Après la fin du combat, le vainqueur a immédiatement saisi le micro pour s'adresser directement à son grand rival anglais, Anthony Joshua. Son message était clair et précis, visant à susciter un combat tant désiré par les fans. 'Maintenant, je veux vous offrir le combat que vous attendez tous', a-t-il déclaré avec conviction. 'Je te veux, AJ, Anthony Joshua. Offrons aux fans de boxe ce qu'ils veulent : la Bataille d’Angleterre. Je te défie, Anthony Joshua, de m’affronter, moi le Gipsy King, pour mon prochain combat.' Cette déclaration marque un tournant potentiellement majeur dans la carrière de Fury, ouvrant la voie à un affrontement colossal contre Joshua, un combat qui captiverait le monde de la boxe. Le défi lancé par Fury met en exergue l'importance de ce futur combat et le désir de Fury de s'engager dans un affrontement de très haut niveau. Cette provocation a immédiatement suscité l'enthousiasme des fans et des médias, qui espèrent vivement voir ce duel se concrétiser. L'annonce de Fury, tout comme ses performances sur le ring, confirme son statut de star mondiale de la boxe, capable de générer à la fois l'excitation et l'attente.\Anthony Joshua a immédiatement réagi à l'appel de Fury, manifestant une certaine ouverture à l'idée d'accepter le défi. Bien qu'il n'ait pas donné une réponse catégorique et définitive, sa position suggère une probabilité non négligeable de voir ce combat se réaliser prochainement. Cette réaction d'Joshua ajoute une nouvelle couche de suspense et d'anticipation à l'équation. Les négociations et les préparatifs pour ce combat tant attendu pourraient débuter très rapidement, offrant aux fans l'espoir de voir deux des plus grands noms de la boxe s'affronter sur le ring. La perspective de la 'Bataille d'Angleterre' a déjà galvanisé la communauté pugilistique, les réseaux sociaux se remplissant de spéculations et d'analyses. La concrétisation de ce combat aurait un impact considérable sur la popularité de la boxe, attirant de nouveaux fans et solidifiant la place de Fury et Joshua comme des icônes de ce sport. La réponse de Joshua, ainsi que la détermination de Fury à organiser ce combat, laisse présager un futur passionnant pour la boxe, avec potentiellement un événement historique en perspective. L'enthousiasme généralisé prouve l'importance de ce potentiel affrontement pour l'avenir de la boxe mondiale





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