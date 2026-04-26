Fusillade au gala des correspondants de la Maison Blanche : Donald Trump visé ?

Une fusillade a interrompu le gala annuel des correspondants de la Maison Blanche à Washington. Le suspect semble avoir visé l'entourage de Donald Trump, notamment le vice-président JD Vance. L'incident a soulevé des questions sur la sécurité et a conduit à une enquête approfondie.

Le gala annuel des correspondants de la Maison Blanche , qui se tenait samedi soir à l’hôtel Hilton de Washington , a été brutalement interrompu par une fusillade.

Donald Trump, son épouse Melania, le vice-président JD Vance et plusieurs autres responsables se trouvaient dans la salle de bal lorsque des coups de feu ont retenti, peu après le discours de bienvenue. Les équipes de sécurité ont immédiatement pris position sur la scène, armes au poing, avant d’évacuer les personnalités présentes. Des centaines d’invités en tenue de soirée se sont réfugiés sous les tables, puis ont quitté les lieux, l’événement étant reporté.

Les autorités ont confirmé qu’aucun invité ni aucune personnalité n’avait été blessé. Selon plusieurs médias américains, dont CBS, le suspect ne cherchait pas en premier lieu à atteindre le président lui-même, mais visait des membres de l’administration Trump. Une analyse corroborée par les images diffusées par CNN : c’est le vice-président JD Vance qui a été évacué en premier.

Ce n’est que dans un second temps, visible à l’arrière-plan, que le 47e président des États-Unis a été pris en charge par ses gardes du corps. Vers 20h36, un « tireur isolé » avait forcé un point de contrôle de sécurité dans le hall de l’hôtel, juste à l’extérieur de la salle de bal. Trump a lui-même diffusé sur Truth Social des images semblant montrer le suspect se ruant sur ce point de contrôle avant d’être maîtrisé par les policiers.

Le suspect était armé d’un fusil de chasse, d’un pistolet et de plusieurs couteaux, a déclaré le chef par intérim du Metropolitan Police Department, Jeffery Carroll. Les forces de l’ordre ont échangé des tirs avec le suspect et l’« ont intercepté ». Un officier des services secrets a été touché au gilet pare-balle et hospitalisé, mais se portait bien. Le suspect, lui, n’a pas été atteint par les balles.

Il a néanmoins été conduit à l’hôpital avant d’être placé en détention, et doit comparaître lundi devant un tribunal fédéral. Le directeur du FBI, Kash Patel, a précisé qu’un fusil et des douilles avaient été retrouvés sur les lieux, et que des auditions de témoins étaient en cours. Interrogé après les faits, Donald Trump a livré sa propre lecture de l’événement, convoquant l’histoire des assassinats présidentiels américains pour expliquer pourquoi il s’estimait visé.

Trump, évoquant l’assassinat d’Abraham Lincoln, a estimé que l’assaillant ayant fait irruption au gala auquel il assistait à Washington pourrait l’avoir visé car il était mécontent de sa politique. Il a déclaré avoir étudié les assassinats et que les personnes les plus marquantes, celles qui en font le plus, sont celles qu’on vise, citant Lincoln comme exemple. Trump a souligné qu’il avait accompli beaucoup de choses et changé le pays, ce qui avait mécontenté beaucoup de gens.

Il a également affirmé mener une vie normale compte tenu du fait que c’était une vie dangereuse. Le président a adopté un ton mesuré à l’égard de la presse, affirmant qu’il y avait « énormément d’amour et de solidarité » après la fusillade. Il a indiqué qu’il se préparait à prononcer « le discours le plus inapproprié jamais prononcé », mais qu’il serait désormais « très ennuyeux » lorsque le dîner sera reprogrammé.

L'incident a soulevé des questions sur la sécurité lors d'événements publics impliquant des personnalités politiques de haut rang et a conduit à un examen approfondi des protocoles de sécurité à l'hôtel Hilton et lors de futurs événements similaires. Les autorités continuent d'enquêter sur les motivations du suspect et sur d'éventuels complices, tout en assurant au public qu'elles prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

La communauté internationale a exprimé sa solidarité avec les États-Unis suite à cet événement choquant, soulignant l'importance de la sécurité et de la stabilité dans le monde





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