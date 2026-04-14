Fusillade dans un lycée turc : seize blessés et un assaillant décédé

Une fusillade a éclaté mardi dans un lycée technique de Sanliurfa, en Turquie, faisant seize blessés et un mort. L'assaillant, un ancien élève, s'est suicidé après l'attaque. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.

Seize personnes, principalement des élèves, ont été blessées mardi lors d'une fusillade dans un lycée technique de la province de Sanliurfa , dans le sud-est de la Turquie . Le gouverneur local, Hasan Sildak, s'est immédiatement rendu sur les lieux pour superviser la situation et communiquer avec la presse. Il a confirmé que douze des blessés sont actuellement pris en charge par les équipes médicales. L'assaillant, un ancien élève né en 2007, a retourné l'arme contre lui, se donnant la mort après avoir ouvert le feu. L'enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie. La communauté est sous le choc et l'émotion est palpable, alors que l'établissement scolaire a été bouclé par les forces de l'ordre.

Selon les informations relayées par la chaîne publique TRT, citant le gouvernorat, parmi les blessés figurent dix lycéens et quatre enseignants. L'état de gravité des blessures n'a pas été précisé pour le moment. L'agence de presse privée DHA et plusieurs médias turcs ont rapporté que l'assaillant était en possession d'un fusil de chasse. Des images diffusées par les médias locaux montrent des élèves fuyant paniqués l'établissement, tandis que les forces de police se sont rapidement déployées en grand nombre, incluant des ambulances et au moins un véhicule blindé. Les témoignages recueillis auprès de témoins oculaires relatent des scènes de panique. Un témoin, cité par l'agence de presse privée IHA, a déclaré que l'assaillant avait initialement ouvert le feu de manière aléatoire dans la cour de l'école, avant de poursuivre son action à l'intérieur du bâtiment. Les autorités s'attachent maintenant à sécuriser les lieux et à apporter un soutien psychologique aux élèves et au personnel de l'établissement.

Cet événement tragique survient dans un contexte où la circulation d'armes à feu, souvent illégales, est importante en Turquie. Selon les estimations d'une fondation locale, des dizaines de millions d'armes circulent dans le pays. Bien que les incidents de ce type soient relativement rares, cette fusillade soulève des questions cruciales concernant la sécurité dans les établissements scolaires et la nécessité de renforcer les mesures de prévention. Les autorités turques ont promis une enquête approfondie afin d'établir les responsabilités et de prendre les mesures appropriées pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Des cellules de crise ont été mises en place pour assurer le suivi de la situation et apporter une assistance aux victimes et à leurs familles. La communauté est appelée à faire preuve d'unité et de soutien en cette période difficile. L'enquête tentera aussi d'identifier les potentielles motivations de l'assaillant, et d'examiner s'il avait des antécédents de troubles psychologiques, ou s'il était influencé par des idéologies extrémistes. Les autorités ont également annoncé des renforcements de la sécurité autour des écoles du pays.





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