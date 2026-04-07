Fusillade devant le consulat israélien d'Istanbul : un assaillant tué, deux blessés et policiers touchés

Une fusillade a éclaté devant le consulat israélien d'Istanbul, faisant un mort et des blessés. Les autorités turques enquêtent sur l'incident.

Une fusillade a éclaté mardi devant le consulat israélien d' Istanbul , causant la mort d'un assaillant et faisant deux blessés, ainsi que des blessures légères à deux policiers. L'incident s'est produit aux alentours de 12h15 (09h15 GMT), alors que le consulat était vide de ses diplomates. Le gouverneur provincial Davut Gül a confirmé le décès de l'un des attaquants, rectifiant ainsi les informations initiales de la chaîne publique TRT qui avait annoncé deux morts.

Il a également précisé que deux policiers ont été légèrement blessés lors de l'échange de tirs. Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'aucun diplomate israélien ne se trouvait sur le sol turc au moment de l'attaque. Les représentations diplomatiques israéliennes ont été évacuées non seulement en Turquie, mais dans toute la région, pour des raisons de sécurité, peu après les attaques du 7 octobre 2023 conduites par le Hamas palestinien sur le sol israélien. Le ministre de l'Intérieur, Mustafa Ciftçi, a révélé que les assaillants étaient arrivés en voiture de la province voisine d'Izmit (nord-ouest) et qu'ils étaient liés à une organisation qui instrumentalise la religion. Il a également confirmé sur X que les deux policiers touchés étaient légèrement blessés. D'après les médias turcs, les trois suspects étaient armés de fusils longs, portaient des tenues de camouflage et des sacs à dos. L'enquête est actuellement menée par le parquet d'Istanbul, comme l'a confirmé le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek. \Des mesures de sécurité renforcées ont été immédiatement déployées autour du consulat. D'importants effectifs de police ont été dépêchés sur les lieux, situés dans le quartier d'affaires de Levent, sur la rive européenne d'Istanbul, a constaté l'AFP. Les journalistes présents sur place ont également observé des traces de sang sur un parking adjacent au consulat. Des images diffusées par la chaîne NTV montrent des policiers ouvrant le feu près d'un axe très fréquenté et une personne blessée évacuée sur une civière. L'incident a suscité une vive réaction et a relancé les préoccupations concernant la sécurité des représentations diplomatiques dans le contexte géopolitique actuel. Les autorités turques ont rapidement ouvert une enquête approfondie pour déterminer les motivations des assaillants et identifier leurs éventuels complices. L'enquête vise également à évaluer les failles de sécurité et à renforcer les mesures de protection autour des ambassades et consulats étrangers en Turquie. Les autorités collaborent étroitement avec les services de renseignement pour rassembler des informations cruciales et garantir la sécurité des citoyens et des diplomates. La réaction rapide des forces de l'ordre et l'ouverture d'une enquête officielle soulignent la détermination des autorités turques à maintenir la sécurité et à préserver la stabilité dans le pays. \Cet événement rappelle l'importance de la vigilance et de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. En décembre, un affrontement avait déjà eu lieu dans la province de Yalova, au sud d'Istanbul, au cours duquel trois policiers avaient été tués ainsi que six suspects lourdement armés, accusés d'appartenir au groupe État islamique (EI). Les autorités avaient par la suite arrêté 125 personnes soupçonnées d'être affiliées aux jihadistes de l'EI. Cet incident soulève des questions sur la présence et l'activité de groupes extrémistes en Turquie, ainsi que sur les défis posés par la sécurité des institutions diplomatiques dans un environnement international complexe et instable. L'enquête en cours devrait permettre de faire la lumière sur les motivations des assaillants, leurs affiliations éventuelles et les liens possibles avec d'autres groupes ou organisations. Les résultats de l'enquête seront cruciaux pour prendre les mesures nécessaires afin de prévenir de nouveaux incidents et de garantir la sécurité de toutes les personnes présentes en Turquie. La situation est suivie de près par les chancelleries étrangères et les organisations internationales





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