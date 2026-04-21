Fusillade meurtrière sur le site archéologique de Teotihuacán au Mexique

Une citoyenne canadienne a été tuée et six personnes ont été blessées lors d'une fusillade survenue sur le site archéologique de Teotihuacán. La présidente Claudia Sheinbaum a ordonné une enquête immédiate.

Une tragédie a frappé le site archéologique mondialement célèbre de Teotihuacán , situé à proximité de Mexico, lorsqu'une ressortissante canadienne a été abattue au sommet d'une des pyramides emblématiques. Cet événement bouleversant, survenu dans l'un des lieux touristiques les plus fréquentés du Mexique , a également fait six blessés, plongeant les visiteurs et les autorités dans une profonde consternation.

Les circonstances exactes de cette fusillade restent encore floues, mais les premiers éléments de l'enquête suggèrent un acte isolé d'une violence extrême. Selon les rapports officiels, l'agresseur aurait ouvert le feu sur un groupe de personnes avant de retourner l'arme contre lui-même pour mettre fin à ses jours. Des vidéos amateurs, largement diffusées sur les réseaux sociaux, témoignent de la confusion et de la panique qui se sont emparées des lieux au moment du drame. On y entend clairement des cris appelant au secours et l'intervention rapide des forces de l'ordre, suivis par la détonation fatale. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a immédiatement réagi à cette affaire en exprimant sa profonde tristesse et en soulignant que le gouvernement mexicain travaille en étroite collaboration avec l'ambassade du Canada pour soutenir les victimes et leurs familles. Elle a officiellement présenté ses condoléances aux proches des personnes touchées par cette attaque. En réponse à la gravité de la situation, la présidente a ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie afin de faire toute la lumière sur ce drame qui entache l'image de ce site historique majeur. Les forces de sécurité fédérales ainsi que celles de l'État de Mexico ont été dépêchées sur les lieux pour sécuriser la zone et mener les investigations nécessaires. Les autorités judiciaires ont confirmé avoir saisi plusieurs pièces à conviction, notamment une arme à feu, une arme blanche et divers types de munitions, qui sont actuellement en cours d'analyse par les services médico-légaux pour déterminer l'origine et le contexte de cette tragédie. Le site archéologique de Teotihuacán, réputé pour ses structures monumentales comme la Pyramide de la Lune et la Pyramide du Soleil, attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier pour admirer l'héritage des civilisations mésoaméricaines. Avant la colonisation espagnole, cette cité était l'un des centres culturels, politiques et économiques les plus puissants et influents de toute la région. Cet incident pose désormais de sérieuses questions sur la sécurité dans les sites touristiques et archéologiques du pays. Alors que le Mexique continue de lutter contre une insécurité chronique dans plusieurs régions, cette fusillade sur un site aussi symbolique et historique marque un tournant émotionnel pour la nation. Les autorités locales et fédérales promettent désormais de renforcer les mesures de surveillance pour garantir que Teotihuacán demeure un lieu dédié à la préservation de l'histoire et non un théâtre de violence. La communauté internationale surveille de près l'évolution de l'enquête, espérant que des réponses rapides seront apportées à ce drame inexplicable qui a brisé la sérénité de ce lieu sacré





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