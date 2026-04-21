Fusillade meurtrière sur le site archéologique de Teotihuacan : une touriste canadienne parmi les victimes

Un drame survient sur le site emblématique de Teotihuacan au Mexique, où une fusillade a fait plusieurs victimes, dont une touriste canadienne, à quelques années de la Coupe du monde 2026.

Une tragédie d'une rare violence a frappé le site archéologique emblématique de Teotihuacan , au Mexique , ce lundi. Ce lieu, prisé des touristes du monde entier pour ses pyramides majestueuses, est devenu le théâtre d'une fusillade meurtrière qui a coûté la vie à une jeune touriste canadienne, âgée d'une vingtaine d'années, ainsi qu'à l'assaillant lui-même.

Les autorités locales, sous le choc, ont confirmé que le tireur, un homme d'une trentaine d'années dont l'identité et la nationalité restent à ce jour inconnues, s'est donné la mort immédiatement après avoir commis l'irréparable. Le bilan, bien que provisoire, fait état de treize autres étrangers blessés, incluant des citoyens de Colombie, du Brésil, des États-Unis et de Russie, dont un enfant colombien âgé de seulement six ans, ce qui renforce l'horreur de cet acte indiscriminé. L'attaque a débuté aux alentours de midi, un moment où l'affluence est particulièrement forte sur le site. L'assaillant a choisi de se positionner à mi-hauteur de la pyramide de la Lune, un point stratégique et symbolique, pour ouvrir le feu sur la foule. Des séquences vidéo, largement partagées sur les plateformes numériques, montrent un individu au visage dissimulé déchargeant son arme de poing à plusieurs reprises sur les visiteurs en contrebas. Les forces de l'ordre, notamment la police locale et la Garde nationale, ont été déployées en masse pour sécuriser le périmètre et procéder aux premières investigations. Sur les lieux, les enquêteurs ont mis la main sur une arme à feu, un couteau et des munitions supplémentaires, des éléments qui laissent présager une préméditation. Cristobal Castañeda, ministre de la Sécurité de l'État de Mexico, a qualifié l'incident d'agression directe, bien qu'il ait préféré rester prudent quant aux motivations réelles du tireur, l'enquête étant encore à un stade préliminaire. Ce drame survient à une période charnière pour le Mexique, alors que le pays se prépare activement à co-organiser la Coupe du monde de football 2026 avec les États-Unis et le Canada. La question de la sécurité devient une préoccupation majeure pour les autorités fédérales. Teotihuacan, situé à environ cinquante kilomètres de la capitale, représente le fleuron du patrimoine préhispanique mexicain. En accueillant chaque jour des milliers de visiteurs venus admirer la pyramide du Soleil et celle de la Lune, le site est un pilier du tourisme national. Cette fusillade pose donc de sérieuses questions sur la capacité des autorités à garantir la protection des sites historiques face à une recrudescence de la violence. Les familles des victimes, les ambassades concernées et la communauté internationale attendent désormais des réponses claires sur le déroulement de cette journée sanglante. La gestion de cette crise sera déterminante pour l'image touristique du pays et pour la confiance des voyageurs étrangers qui souhaitent explorer les richesses culturelles du Mexique sans crainte pour leur intégrité physique





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