Le nom Terwaas a été sélectionné pour la nouvelle commune fusionnée. Les réactions divergent entre les générations et les localités. Détails sur le processus et l'implémentation.

La fusion des communes belges de Beveren, Kruibeke et Zwijndrecht aboutit à une dénomination officielle unique. Le nom choisi est Terwaas, une appellation qui reflète l'ancrage régional tout en tentant d'unir trois entités distinctes. Cette décision marque la fin d'un long processus de consultation et de négociation politique qui a occupé l'espace public pendant plusieurs mois.

Divergences régionales sur le nom Terwaas

Les réactions envers le nom Terwaas sont nettement plus positives à Beveren qu'à Zwijndrecht. À Beveren, notamment à Melsele, les habitants expriment une satisfaction générale. Maarten Merckx, résident de Melsele, juge que le nom est fluide à prononcer et ne lui pose aucun problème. Il note une connexion historique avec l'ancienne appellation Beveren-Waas, qu'il apprécie. Cette perception contraste avec celle des habitants de Zwijndrecht, où le mécontentement est plus prononcé.

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À Zwijndrecht, le rejet du nom Terwaas s'explique par une sensibilité particulière au contexte local. Jules, un habitant, estime que ce nom ne représente pas adéquatement leur commune. Yannick De Laet préférerait une dénomination sans la racine Waas. Lui et ses amis auraient préféré un lien avec l'Escaut, en raison d'une plus grande affinité culturelle et géographique avec Anvers. Cette préférence met en lumière une fracture identitaire entre les territoires concernés par la fusion.

Certains habitants de Zwijndrecht restent critiques. Manuel considère que le nom Terwaas ne convient pas à leur ville. D'autres, comme Adde Amon Amos, ont refusé de voter par opposition à toutes les options proposées. Rens Van Rooij a choisi Polderwaas, estimant que Beveren et Melsele devraient conserver leurs identités séparées. Tom, quant à lui, manifeste une indifférence totale envers la nouvelle appellation.

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Décrochage générationnel et préférences des jeunes

Une nette division existe entre les générations sur le sujet du nom. Lode Doggen observe que la génération plus âgée soutient majoritairement Terwaas. En revanche, les jeunes se sentent davantage représentés par des noms évoquant l'Escaut. Cette distinction souligne un changement dans la perception de l'appartenance territoriale au sein de la population.

Les jeunes fréquentant le centre de jeunesse Togenblik ont exprimé une préférence marquée pour le nom Waaskantje. Cette suggestion fait référence à un village issu de la série télévisée néerlandaise New Kids. Bien que cette option n'ait pas figuré dans les cinq choix officiels soumis aux citoyens, elle a suscité un vif intérêt. Kiana juge cette proposition plus originale et plus proche de l'identité de Beveren.

Axel Reyns soupçonne une manipulation du processus démocratique. Il estime qu'il a été délibérément exclu de la liste finale une option aussi populaire chez les jeunes que Waaskantje. Malgré ce ressentiment, il accepte la réalité. Il considère désormais son domicile comme faisant partie de Beveren Terwaas et se résigne à accepter la décision finale. Cette attitude pragmatique contraste avec le rejet catégorique de certains de ses pairs.

Historique controversé de la sélection nominale

La recherche d'un nom approprié a connu des difficultés majeures dès le départ. En février 2024, le conseil municipal de Zwijndrecht a rejeté le nom Beveren Waas. Cette appellation avait été annoncée peu de temps auparavant par les trois communes concernées. Le bourgmestre de Kruibeke, Antoine Denert, a reconnu cette annonce comme une erreur. Il a admis que cette étape prématurée ne devait pas avoir lieu, car les trois conseils municipaux n'avaient pas encore validé la proposition.

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Après ce revirement, la commune fusionnée a utilisé l'appellation provisoire Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Cette période intermédiaire a permis aux institutions de stabiliser le processus de fusion. Elle a également servi de période de réflexion pour les citoyens et les élus avant le choix définitif. La gestion de cette crise médiatique a testé la confiance des habitants dans les autorités locales.

Prochaines étapes et validation législative

Le bourgmestre de Beveren, Marc Van de Vijver, se dit satisfait par la conclusion de cette affaire. Il souligne que les treize noms des anciennes sous-communes sont préservés. Il exprime également sa fierté concernant l'appartenance au Waasland. Selon ses informations, le taux de participation des habitants lors du scrutin a atteint les vingt pour cent attendus. Cette participation est jugée suffisante pour légitimer le choix.

La validation finale reste soumise à une procédure parlementaire. Le conseil municipal doit prendre acte du nom Terwaas le 15 décembre. Après cette décision locale, le Parlement flamand doit officialiser le changement par un décret. Les trois membres du parlement issus des communes concernées sont censés présenter ce projet de loi.

Le bourgmestre Van de Vijver prévoit une approbation parlementaire d'ici la mi-avril. À compter de cette date, la commune commencera officiellement ses opérations sous l'appellation Terwaas. Cette transition administrative mettra fin à la période de transition. Elle marquera le début d'une nouvelle ère pour les habitants des trois anciennes communes. L'implémentation effective du nouveau nom dans tous les documents officiels restera à suivre dans les mois à venir.