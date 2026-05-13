Fusion des zones de police en Belgique : le projet de loi expected to be debated tomorrow

The proposal aims to merge the police zones in Brussels into one single large zone, making it the biggest in the country, and operational by early 2028.

Ce mercredi est une journée importante à la Chambre : le projet de loi de fusion des polices devrait être adopté aujourd'hui. Si cela se confirme, qu'est-ce qui va changer ?

Le texte prévoit d'abord la fusion obligatoire des zones de police de Bruxelles. Actuellement, on compte six zones, réparties sur les 19 communes de la capitale : elles fusionneraient toutes en une seule grande zone, la plus grande du pays, opérationnelle pour début 2028.65 millions d'euros sont prévus par le Fédéral pour soutenir la fusion. Alors, pourquoi cette fusion dans la capitale ?

C'était inscrit dans l'accord de gouvernement : les autorités fédérales estiment que les moyens sont, actuellement, trop éparpillés. Le premier problème de sécurité à Bruxelles, c'est la criminalité organisée et elle se n'arrête pas aux frontières des zones de police, comme c'est le cas des policiers. Objectif affiché : centraliser les moyens pour des interventions plus efficaces.

Un problème seulement, certains bourgmestres craignent que ces moyens soient davantage mis sur les zones plus 'chardes', comme le centre-ville ou la zone midi. De leur côté, les autorités fédérales assurent que les policiers seront bien répartis sur tout le territoire, sans pénaliser les plus petites communes





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