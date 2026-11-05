G2B en tournée : Coco Jojo défie chaque ville au Five

Sur la tournée Jeunesse Dorée, G2B et Coco Jojo défient chaque ville au Five avant les concerts, puis le public bruxellois fait monter la ferveur.

Entre deux dates de la tournée Jeunesse Dorée, le groupe G2B place désormais la détente et la cohésion d'équipe au premier plan. L'équipe de la tournée compte au moins une dizaine de personnes sur scène, et ce moment de pause intervient juste après les répétitions.

Coco Jojo, figure de la formation, a instauré une tradition bien particulière pendant la tournée : défier chaque ville au Five, ce football en salle qui fait office de défouloir entre deux concerts. Ce rendez-vous sportif sert autant à se détendre qu'à souder les membres de l'équipe avant de retrouver le public.

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Coco Jojo impose son défi du Five dans chaque ville

Coco Jojo défie chaque ville de la tournée au Five, un football en salle utilisé comme soupape entre deux dates. Le principe est simple : chaque escale donne lieu à une rencontre improvisée avec les adversaires du jour.

Le Five permet aux membres de G2B de relâcher la pression accumulée pendant les répétitions et les préparatifs. Dans cette ambiance, la compétition reste légère et sert surtout à renforcer les liens entre les musiciens et les artistes.

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Coco Jojo confirme l'existence de ce défi, avant d'ajouter qu'il s'apprêtait à infliger un cinglant 3-0 à ses adversaires du jour, plaisante-t-il. Cette anecdote illustre l'esprit de camaraderie qui traverse la tournée.

G2B mesure le chemin parcouru depuis ses débuts

G2B considère cette tournée comme un moment charnière pour regarder dans le rétro et constater le chemin parcouru. La carrière du groupe est actuellement en pleine ascension, et ces instants partagés en coulisses prennent une valeur particulière.

Un musicien de la formation explique que, à l'origine, la notion de jeunesse dorée ne les concernait pas. Il affirme toutefois que l'équipe se réapproprie cet état d'esprit, parce qu'elle peut elle aussi le faire.

Naza et les invités renforcent l'ambiance sur scène

Naza ajoute sa touche de bonheur sur le titre Dodo, lors d'une soirée où le public de G2B fait preuve d'une grande connaissance du répertoire. Naza se trouvait en studio juste à côté du lieu du concert et a rejoint la scène pour ce moment partagé.

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Les titres Melrose Place et Monaco viennent ensuite conclure une fête endiablée. Le public a chanté avec la formation du début à la fin, ce qui a renforcé le sentiment de communion entre la scène et la salle.

Bruxelles réserve un accueil bouillant au groupe

Le public bruxellois a réservé à G2B un accueil qui a visiblement dissipé tous les doutes. Quelques secondes avant de monter sur scène, la salle était déjà bouillante, selon l'ambiance observée en coulisses.

En fin de soirée, l'émotion était palpable. G2B a fait référence à l'intensité de l'accueil bruxellois, qu'il compare à celui d'autres villes de la tournée, pour souligner la force du lien avec son public.