G7-leiders ontmoeten elkaar in Frankrijk voor top over uitdagingen

De leiders van de G7-landen ontmoeten elkaar in Frankrijk voor een driedaagse top over de grootste geopolitieke en economische uitdagingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn handtekening gezet onder een verklaring waarin verregaande steun aan Oekraïne wordt beloofd.

De leiders van de G7-landen ontmoeten elkaar in Évian-les-Bains, Frankrijk, voor een driedaagse top over de grootste geopolitieke en economische uitdagingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn handtekening gezet onder een verklaring waarin verregaande steun aan Oekraïne wordt beloofd.

De Franse president Emmanuel Macron heeft de Franse nationale ploeg feliciteerd met hun overwinning op het WK en de prestaties op de G7-top in de verf gezet. De G7 verwelkomt het principeakkoord tussen de VS en Iran als een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens ontwikkelt en om de dreigingen in verband met Irans regionale en ballistische activiteiten aan te pakken.

De landen van de G7, waaronder de Verenigde Staten, willen de druk op Rusland opvoeren met strengere sancties voor de olie- en gassector in het land en meer luchtafweer en langeafstandwapens voor Oekraïne. De G7 verbindt zich er ook toe om de druk op Russische oorlogseconomie op te voeren en om een robuuste en alomvattende diplomatieke vervolgovereenkomst op het principeakkoord te onderhandelen





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G7 Top Challenges Ukraine Iran Russia Sanctions Defense Production Diplomatic Agreement

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