Gadi Eisenkot chargé de former le gouvernement israélien

Le président Herzog charge Gadi Eisenkot de former le prochain gouvernement israélien, avec 67 députés pour seul contre 46 pour Netanyahou, dans une course de 28 jours.

Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, a officiellement chargé Gadi Eisenkot de tenter de former le prochain gouvernement israélien. Cette mission critique lui a été confiée samedi soir après une période de négociations intenses entre les principales forces politiques du pays.

Une victoire pour l'opposition face au Premier ministre

Gadi Eisenkot arrive en tête dans cette course avec le soutien solide de 67 députés à la Knesset. Il devance nettement le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, qui ne dispose que de l'appui de 46 élus.

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Après douze jours de tractations laborieuses, le leader de l'opposition apparaît comme le mieux placé pour réunir une majorité parlementaire. Ce succès intervient dans un pays politiquement très fragmenté où chaque voix compte pour la stabilité du pouvoir exécutif.

Un calendrier strict de vingt-huit jours pour négocier

Le président Herzog a invité Gadi Eisenkot à la résidence présidentielle pour lui confier cette mission cruciale. La rencontre officielle et la passation de pouvoir sont prévues pour demain dimanche à 17h00 précises.

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Dès réception de cette mission, l'ancien chef d'état-major disposera de vingt-huit jours pour mener à bien la formation d'un gouvernement. Ce délai serré mettra sous pression les différentes factions pour conclure rapidement des alliances stratégiques.

Stratégies d'alliance et soutien des partis arabes

Gadi Eisenkot a ouvert la porte à une alliance auparavant jugée improbable avec les partis ultra-orthodoxes. Leurs treize voix pourraient s'avérer déterminantes pour atteindre la majorité absolue nécessaire au sein de la Knesset.

De plus, le chef de l'opposition peut compter sur l'appui des deux principaux partis arabes, la Liste unifiée et Raam. Ces formations ont réalisé une percée spectaculaire lors du dernier scrutin en récoltant dix-neuf sièges au total.

Réactions et appel à l'unité nationale urgente

Immédiatement après l'annonce de la présidence, Gadi Eisenkot a déclaré sur la plateforme X que le moment est venu de former un gouvernement d'urgence nationale. Il a affirmé faire tout son possible pour que les Israéliens soient à la hauteur de cette période critique.

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Son parti Yashar a également appelé plus tôt les membres du Likoud de M. Netanyahou à rejoindre le nouveau gouvernement. Il a précisé que si le Likoud s'intéresse soudainement à l'unité, il doit annoncer publiquement la dissolution de son alliance avec les extrémistes.

La formation du prochain exécutif dépendra désormais de la capacité de Gadi Eisenkot à consolidier son coalition dans les jours à venir. Le pays observe attentivement ces négociations pour assurer une transition politique stable et efficace.