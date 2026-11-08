Gadi Eisenkot invite Netanyahu à rejoindre une coalition de stabilité nationale

Le candidat à la présidence Gadi Eisenkot appelle Benjamin Netanyahu et le Likoud à participer à son futur gouvernement pour assurer la stabilité politique et diplomatique d'Israël.

Le général à la retraite Gadi Eisenkot a lancé un appel direct et solennel au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu ce dimanche, l'exhortant à abandonner ses divisions partisanes pour rejoindre une coalition gouvernementale qu'Eisenkot lui-même dirigerait. Cette proposition audacieuse vise à instaurer une stabilité institutionnelle immédiate dans un État israélien en pleine période de transition critique, marquée par les séquelles d'un conflit récent et des défis géopolitiques majeurs. Eisenkot a clairement indiqué qu'il attendait de la part de Netanyahu et de son parti, le Likoud, qu'ils mettent tout en œuvre pour former un gouvernement qui serve l'ensemble de la population, indépendamment de leur affiliation politique ou de leur vote initial.

Les conditions d'une coalition nationale inclusive

Au cœur de cette initiative réside une condition stricte mais fondamentale : la nécessité d'unifier les forces politiques sous une bannière axée sur l'intérêt national plutôt que sur les calculs électoraux habituels. Le candidat à la présidence et ancien chef d'état-major a précisé que si les membres du Likoud ainsi que ceux du Parti sioniste religieux, dirigé par le ministre des Finances sortant Bezalel Smotrich, considéraient sincèrement que l'heure est venue de privilégier l'unité nationale, il ne voyait aucune raison logique pour qu'ils ne soutiennent pas un gouvernement dirigé par lui. Cette approche repose sur les principes publics qu'Eisenkot a présentés lors de ses récentes apparitions,强调ant une gouvernance inclusive capable de représenter tant ceux qui ont voté pour lui que ceux qui se sont abstenus ou ont choisi d'autres formations.

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Eisenkot insiste sur le fait que la composition de ce futur exécutif ne doit pas être perçue comme une victoire unilatérale d'une faction, mais plutôt comme une réponse collective aux urgences du moment. En invitant explicitement les alliés d'extrême droite de Netanyahu à s'associer à cette coalition, le leader militaire cherchait à démontrer que la stabilité politique ne nécessitait pas nécessairement l'exclusion des courants les plus à droite, à condition que leur participation serve les objectifs plus larges de l'État. Cette ouverture stratégique pourrait redéfinir les dynamiques de pouvoir habituelles à Jérusalem, en favorisant une alliance large plutôt qu'une majorité étroite et potentiellement fragile.

Stratégie diplomatique post-conflit et plan Trump

Outre la consolidation interne, la feuille de route d'Eisenkot pour son futur mandat inclut des mandats internationaux précis et ambitieux qui dépassent les frontières nationales. Le leader a souligné la nécessité impérieuse de faire avancer les processus diplomatiques dans la région au plus vite après la guerre, reconnaissant que la paix durable ne peut être construite sur le seul terrain militaire. Cette orientation politique se veut en totale alignement avec les directives internationales, notamment en référence explicite au plan en vingt points du président Trump concernant la bande de Gaza. Ce soutien implicite ou explicite à un cadre de résolution proposé par la diplomatie américaine montre une volonté de s'intégrer dans des solutions multilatérales plutôt que de persister dans un isolement stratégique potentiel.

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En reliant la stabilité gouvernementale israélienne à la mise en œuvre de ce plan de vingt points, Eisenkot cherche à rassurer les partenaires internationaux tout en affirmant la souveraineté nationale dans la gestion de la reconstruction et de la sécurité à Gaza. Cette position place la question de la gouvernance intérieure directement en lien avec les attentes de la communauté internationale, créant une pression supplémentaire sur les partis traditionnels pour qu'ils acceptent une coalition qui peut être perçue comme plus favorable aux négociations de paix. L'ancien général ne dissimule pas que la crédibilité d'Israël sur la scène mondiale dépendra de sa capacité à former un exécutif homogène capable de tenir des engagements diplomatiques à long terme.

Enjeux démocratiques et prochaines étapes

La déclaration d'Eisenkot intervient alors qu'il qualifie la situation actuelle de l'une des périodes les plus critiques que la démocratie israélienne ait jamais connues. Cette mise en garde lourde de sens sert de fondement moral à sa demande de coalition, suggérant que l'impasse politique actuelle menace les fondements mêmes de l'État. En identifiant explicitement ce risque existentiel pour la démocratie, il tente de mobiliser l'opinion publique et les élites politiques autour d'un risque commun, transformant une question de composition gouvernementale en un enjeu de survie institutionnelle. Cette rhétorique vise à créer un urgence politique qui rendrait le refus de coopération de la part du Likoud ou du Parti sioniste religieux difficile à justifier aux yeux de l'électorat centriste et modéré.

Les prochaines étapes de ce processus dépendront de la réponse formelle de Benjamin Netanyahu et de Bezalel Smotrich. Si ces derniers acceptent les termes d'une coalition dirigée par Eisenkot, cela entraînerait une recomposition rapide du paysage politique israélien, avec la nomination immédiate de ministres issus de diverses horizons politiques. À l'inverse, un rejet maintiendrait le pays dans une période d'instabilité prolongée, ce que le candidat à la présidence s'efforce d'éviter à tout prix. L'attente est donc de savoir si la raison d'État l'emportera sur les calculs partisans dans les jours à venir, déterminant ainsi le cap diplomatique et sécuritaire d'Israël pour les années à venir.