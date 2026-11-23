Suite à une révélation de la VRT, le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq confirme une enquête sur les 'Active Clubs'. Les mesures seront fermes si le recrutement de jeunes par l'extrême droite est avéré.

Le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, a annoncé officiellement lors du conseil communal de lundi soir que les autorités locales ouvrent une enquête sur la présence supposée de clubs de combat liés à l' extrême droite dans la ville. Cette décision intervient immédiatement après la diffusion d'un reportage choc par la VRT dans son émission Pano, qui mettait en lumière l'existence de réseaux d' extrême droite appelés " Active Clubs " en Belgique.

Déclencheur de l'enquête et réaction officielle

Ces structures, décrites dans l'enquête de la VRT comme inspirées de l'idéologie nazie, seraient engagées dans un recrutement ciblé de jeunes via la pratique des sports de combat. Le bourgmestre de Voor Gent a confirmé que la police de Gand avait reçu un signalement précis concernant ces activités présumées ce même lundi. Bien que le signalement soit récent, il constitue le point de départ formel des investigations policières locales.

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Mathias De Clercq a précisé que la police gantoise surveillait déjà potentiellement ces réseaux extrémistes dans le cadre de ses compétences légales, mais que ce signalement spécifique déclenche une action ciblée. Il n'a pas dévoilé les détails techniques du signalement, soulignant simplement que son contenu sera examiné avec la plus grande rigueur par les enquêteurs compétents.

Stratégie de prévention et vigilance accrue

Face à cette menace identifiée, la Ville de Gand a renforcé ses dispositifs de détection précoce de la radicalisation. Le bourgmestre a expliqué que les écoles et les associations de jeunesse jouent un rôle central dans cette stratégie de vigilance. L'objectif est d'identifier les signes avant-coureurs chez les jeunes avant que ceux-ci ne soient attirés par ces groupes militiants.

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Mathias De Clercq a qualifié la montée en puissance de tels clubs de " particulièrement inquiétante " pour la société. Cette inquiétude justifie l'approche proactive des autorités locales, qui entendent ne pas laisser ces structures s'implanter dans le paysage urbain. La collaboration entre les services de police et les acteurs socio-éducatifs est présentée comme une priorité absolue.

Sanctions possibles et positionnement politique

Si l'enquête venait à confirmer l'existence de ces réseaux d'extrême droite organisant des clubs de combat à Gand, le bourgmestre a promis des mesures sérieuses et fermes. Aucune indulgence ne sera tolérée face à ce type d'activité jugée contraire aux valeurs républicaines et démocratiques. Les actions légales seront engagées sans délai pour dissuader ces groupes.

La réaction de Mathias De Clercq s'inscrit dans un contexte plus large de vigilance contre l'extrémisme en Belgique. L'implication de la VRT dans la révélation de ces réseaux a poussé de nombreuses communes à examiner leur propre situation. À Gand, la volonté est de montrer une fermeté exemplaire pour protéger les jeunes de ces influences nocives.

Suivi médiatique et implication citoyenne

L'émission Pano de la VRT a joué un rôle décisif en attirant l'attention du public et des autorités sur cette forme de radicalisation sportive. Le signalement reçu par la police gantoise montre l'importance du rôle des médias et de la société civile dans la lutte contre l'extrémisme. La transparence du bourgmestre vise à rassurer la population tout en maintenant une pression constante sur les groupes suspects.

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Les prochaines étapes incluent l'analyse approfondie du signalement et la possible mobilisation de ressources supplémentaires si les preuves s'accumulent. Les résidents de Gand peuvent compter sur une surveillance accrue des lieux de pratique sportive suspects. L'objectif reste de préserver la sécurité et la cohésion sociale face à ces menaces identitaires.