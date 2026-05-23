Gantoises draw with Dragons in Hockey Final: Promising Start for Outsiders

The thrilling match between Dragons and La Gantoise finally resulted in a 2-2 draw, offering a promising start to the playoffs for the underdogs. The story is about the determination of the athletes and the unpredictable outcome in sports.

Malmenées, les filles de La Gantoise ont finalement été contraites au partage contre les Dragons (2-2). La finale aller des championnats de Belgique de hockey est behind us.

Et il n'y a pas de raison pour retard ce duel entre les Dragons et La Gantoise. Il n'a eu qu'un temps de 3 minutes à Alix Marien pour ouvrir le score en faveur des outsiders, un peu contre tout l'attente. Malmenées, les Gantoises recollaient à quelques minutes du repos, sur un but de l'évitable Ambre Ballenghien, bien placé pour pousser la balle au fond du filet.

Favorites, les Gantoises faisaient une nouvelle fois la différence à 8 minutes du terme. Mais en toute fin de match, le Dragon parvenait une nouvelle fois à répondre, préservant le suspense au score avant la manche aller, prévue demain à 18h et à suivre sur RTL play





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hockey Championnats De Belgique Finales Dragons La Gantoise Outdoors Pique Surprise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

4 matchs en 2 jours, un stade incroyable : le drôle de format des finales des championnats de Belgique de hockeyLes finales de la Carlsberg 0.0 Hockey League se joueront le samedi 23 mai et le dimanche 24 mai à la Belfius Hockey Arena de Wavre. Les rencontres seront à suivre sur les antennes de RTL Sports. On vous explique tout sur cet évènement.

Read more »

The 2020-2021 CARLBERG 0.0 Hockey FinalsExperience the thrilling finals of the CARLBERG 0.0 Hockey Finals in a unique and exclusive format on RTL Play. Witness the grandeur of the competition with teams vying for the ultimate title. Relive the history and strength of the teams participating and get ready for an unforgettable weekend.

Read more »

Congo déja un mois à Trump, le défi est un match contre la Danemark en BelgiqueLe président de la Maison Blanche a indiqué ce vendredi que le Congo doit maintenir l’intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir venir à Houston le 11 juin, afin de participer à la Coupe du monde à quelques semaines du signalement. La Belgique, également sur le point de disputer la Coupe, doit se placer à l’isolement dès ce vendredi, avec des réunions prévues pour monitorer la situation, tant pendant le match que dans les semaines suivantes. Malgré un voyage sans cas d’Ebola jusqu’à Kinshasa, où les joueurs de l’équipe des Léopards ne jouent pas dans le pays, les autorités et le SPF santé travaillent ensemble pour maintenir la compétition en dépit de l’ampleur de l’épidémie en RDC. Les joueurs recevront des messages pour informer sur les symptômes et les risques d’Ebola. Les mesures à prendre s’adressent également à tous les participants, en renforçant les protocoles sanitaires.

Read more »

Hockey Finals pour les Finale Nationales : La Gantoise, Les Dragons & PlusCe week-end, les finales nationales de hockey se déroulent sur la nouvelle Hockey Arena de Wavre, où s'affronteront La Gantoise, Les Dragons et le club de Boom. Chaque équipe a son histoire et son palmarès.

Read more »