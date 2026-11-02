Garage automobile Belgique : droit au remboursement pour voiture défectueuse

Que faire quand une voiture d'occasion tombe en panne ? Explications sur vos droits, la garantie légale et les démarches pour exiger un remboursement en Belgique.

Un acheteur belge se retrouve face à une situation critique après avoir acquis un véhicule d'occasion présentant des pannes répétées. Corentin, résident de Mouscron, a acheté une Kia utilisée chez un professionnel le 19 janvier pour la somme de 15.289 euros. Dès le 25 janvier, soit six jours seulement après la livraison, le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute. Cette mésaventure soulève une question juridique fréquente : quels sont les recours possibles face à un garage qui refuse de garantir sa marchandise ?

Les pannes successives et le refus de réparation

Le problème technique initial concernait apparemment le turbo et la vanne EGR du système d'échappement. Corentin a récupéré son véhicule trois semaines plus tard, mais les ennuis ont persisté. Le propriétaire a reçu plusieurs alertes concernant le système d'échappement, signalant une défaillance récurrente. Une tentative de diagnostic s'est révélée infructueuse car le voyant d'erreur s'éteignait immédiatement après l'extinction du moteur, empêchant tout examen approfondi. Ce cycle de pannes a transformé l'achat initial en un casse-tête logistique et financier majeur pour l'acheteur.

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Garantie légale de deux ans en Belgique

La loi belge impose une obligation de conformité au vendeur professionnel. En principe, cette garantie légale s'étend sur deux ans pour les biens d'occasion. Toutefois, le contrat de vente peut stipuler une réduction de cette période à un an, à condition que cette clause ait été clairement et explicitement convenue par les deux parties. Cette durée est cruciale pour déterminer si le défaut de conformité est couvert. Le vendeur professionnel a l'obligation de réparer ou de remplacer le produit sans frais. Si ces solutions échouent, si le défaut réapparaît, ou si le véhicule reste immobilisé trop longtemps, l'acheteur peut demander la résolution de la vente.

Démarches administratives et preuves à fournir

Pour engager une action en responsabilité, il est impératif de conserver toutes les preuves. Les factures, les diagnostics techniques et l'ensemble des échanges écrits avec le vendeur sont des éléments determinants. La première étape consiste à adresser une demande écrite au garage, de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception. Le SPF Économie précise que la résolution de la vente et le remboursement du prix payé ne sont pas automatiques. Ils dépendent de la gravité du défaut et des circonstances spécifiques de chaque dossier. Il ne faut surtout pas confondre une reprise commerciale à un prix réduit avec une demande de résolution pour défaut de conformité.

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Solutions alternatives et médiation

En l'absence d'accord avec le garage, plusieurs voies de recours s'offrent au consommateur. Il est possible de contacter son assistance juridique pour un accompagnement professionnel. La plateforme Consumer Connect, gérée par le SPF Économie, permet de signaler le problème officiellement. Le service de médiation pour le consommateur constitue une autre option pour tenter une résolution amiable. Ces structures aident à clarifier les droits et obligations respectifs. Elles facilitent souvent un retour au dialogue constructif entre les parties prenantes.

Conséquences pour le marché automobile

Ce cas illustre les défis auxquels sont confrontés les acheteurs de véhicules d'occasion. La transparence sur l'état mécanique reste un enjeu majeur. Les professionnels doivent s'assurer que les véhicules vendus répondent aux normes de sécurité et de fonctionnement attendues. Les autorités belges rappellent régulièrement l'importance de vérifier les contrats de vente. Une clause de garantie mal comprise peut entraîner des pertes financières importantes. La vigilance et l'information préalable sont les meilleurs outils pour protéger son investissement.