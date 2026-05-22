Garantie légale : la solution face à un défaut sur une table de jardin

Dans le cadre des bonnes pratiques commerciales sur le territoire belge, la garantie légale de deux ans s'applique aux biens de consommation vendus par un professionnel à un particulier pour un usage privé, y compris une table de jardin. Cette garantie couvre les défauts de conformité et le consommateur peut demander une réparation ou un remplacement sans frais pendant cette période.

Mélissa, originaire de Leeuw-Saint-Pierre, a appris avec inquiétude que sa table de jardin en céramique, achetée neuve il y a moins d'un an et bien rangée pendant l'hiver, présentait maintenant une fissure ventrale sur un coin du plateau, devenant coupable au toucher.

Devant ce problème, elle a contacté le magasin pour exercer sa garantie, mais son demande a été rejetée. Selon le magasin, le défaut n'était pas dû à un problème de fabrication mais plutôt à un choc ou un dommage provenant de l'utilisateur





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