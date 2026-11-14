Gaston Lagaffe : Retour triomphal d'un anti-héros légendaire

André Franquin crée Gaston en 1957. Ce 23e album avec Delaf et Trondheim marque un retour fort malgré la baisse du marché.

Le personnage emblématique de la bande dessinée belge, Gaston Lagaffe, effectue un retour monumental sur les étalages des librairies avec la publication de son vingt-troisième album. Cette édition, qui survient près de soixante-dix ans après la création initiale du héros, est annoncée comme un événement majeur pour le secteur, accompagné d'un tirage exceptionnel d'un million d'exemplaires. Derrière cette nouvelle aventure se trouvent les auteurs passionnés Emmanuel Dupond et Regjep Ahmetaj, qui ont grandi avec l'anti-héros inventé par André Franquin.

Origines et héritage du personnage de Franquin

Le dessinateur belge André Franquin a donné vie à Gaston Lagaffe pour la première fois en 1957, lançant ainsi un personnage qui a rapidement conquis le cœur des lecteurs. Selon Lewis Trondheim, le scénariste de ce nouvel album, il s'agit du premier anti-héros belge, caractérisé par son refus de l'efficacité et son anticonformisme. André Franquin himself a confié en 1989 que beaucoup de lecteurs croyaient en l'existence réelle du personnage car il semblait presque plausible, ajoutant que Gaston était une personnalité presque autobiographique pour lui-même.

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Collaboration entre Trondheim et Delaf pour la nouvelle histoire

Pour reprendre les aventures du célèbre gaffeur, Lewis Trondheim a décidé de s'associer à Marc Delafontaine, également connu sous le nom de Delaf. Tous deux partagent une histoire personnelle profonde avec le personnage, qui a même servi de source d'inspiration professionnelle. Delaf raconte que Gaston était son personnage de bande dessinée d'enfance, celui qui lui a donné envie de créer, et qu'il se déguisait même en lui lors des soirées Halloween. Pour Lewis Trondheim, les souvenirs sont tout aussi marquants, ses parents tenant une librairie où il lisait les albums à répétition.

Impact économique et positionnement sur le marché actuel

En près de sept décennies, la franchise Gaston a vendu 34 millions d'albums et a connu diverses adaptations en série animée et au cinéma. Ce retour intervient dans un contexte plus compliqué pour la bande dessinée, dont les ventes ont reculé de 6 % en 2025 après les années exceptionnelles de la période Covid. Toutefois, avec un million d'exemplaires imprimés, Gaston Lagaffe fait figure d'exception. Carine Lecomte, directrice générale de l'Association des éditeurs belges, souligne que ce tirage extraordinaire réjouit tout le secteur, seul Astérix arrivant à faire mieux en termes de ventes.

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Conserver l'âme du personnage sans modernisation numérique

Bien que le monde ait profondément changé, le personnage reste fidèle à son univers initial, distribuant toujours le courrier sans courriels ni réseaux sociaux. Delaf a préféré éviter toute modernisation, estimant ne pas savoir ce qu'André Franquin aurait pensé de notre société hyperconnectée. Il ne voulait pas mettre de mots dans la bouche du créateur en introduisant des éléments trop contemporains. Cette décision permet de préserver l'identité intemporelle de Gaston Lagaffe, qui continue de captiver un public fidèle malgré les évolutions technologiques.

Perspectives futures et importance de la lecture physique

Au-delà des chiffres, Lewis Trondheim rappelle l'importance de continuer à lire des livres physiques. Il considère l'achat de livres comme un acte militant, soulignant la valeur de la lecture en cas de situations critiques comme une catastrophe solaire ou une autre pandémie. Le marché de la bande dessinée traverse peut-être une période plus difficile, mais Gaston Lagaffe n'a pas dit son dernier mot. Delaf et Lewis Trondheim travaillent déjà sur le vingt-quatrième album, promettant que le roi de la gaffe a encore de beaux jours devant lui.