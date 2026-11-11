Gault&Millau publie sa 24e édition belge et révèle 1311 restaurants évalués

Le guide Gault&Millau annonce sa 24e édition belge, couvrant 1 311 restaurants dont 132 nouvelles adresses, avec 160 établissements progressant sur leur score.

Le guide Gault&Millau a présenté cette semaine sa 24e édition belge devant plus de 2 000 restaurateurs, journalistes et partenaires. Délivrant 1 311 notes, dont 132 nouvelles adresses, l'événement a mis en lumière 160 restaurants qui ont gagné des points, tandis que le nombre d'établissements qui ont perdu des points reste inconnu.

Évaluations et processus d'inspection

Les 40 inspecteurs de Gault&Millau sont des amateurs chevronnés, sélectionnés sur la connaissance culinaire, la capacité de comparaison et la rédaction de rapports détaillés. Après sélection, ils visitent les restaurants en toute discrétion, comme le souligne Marc Declercq, directeur et cofondateur du guide Benelux.

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Les inspecteurs ne prennent pas de décisions seuls; ils sont accompagnés d'autres membres de l'équipe pour garantir l'objectivité. Un rapport inclut une analyse de l'assiette, du décor et de l'accueil, et les inspecteurs reçoivent une rémunération pour leur travail ainsi que le remboursement de leur repas.

Historique et comparaison avec le Michelin

Le guide Gault&Millau, créé en 1969 par Henri Gault et Christian Millau, a introduit une cote sur 20 points, distincte du système d'étoiles Michelin. Bien que le passage de la cuisine traditionnelle à des styles plus modernes ait été un objectif initial, les deux guides se ressemblent aujourd'hui, et leurs top restaurants se recoupent souvent.

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Des influenceurs culinaires émergent comme concurrents potentiels, mais Gault&Millau maintient que son anonymat et son processus d'équipe offrent une impartialité que les influenceurs ne garantissent pas toujours.

Impact pour la cuisine belge et prochaines étapes

Le guide suscite un rayonnement local, incitant les restaurateurs à améliorer leur menu et leur service pour obtenir une meilleure note. La 24e édition continue d'affirmer la position de Gault&Millau comme référence gastronomique en Belgique, tout en soulignant la nécessité d'une évaluation continue et équilibrée pour les établissements nouvellement ouverts ou en évolution.