Gavin Newsom abolit la peine de mort en Californie pour 548 condamnés

Le gouverneur Gavin Newsom commue les peines de 548 prisonniers en réclusion à perpétuité, marquant la fin définitive de la peine capitale en Californie.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a officiellement annoncé la commutation des peines de 548 détenus condamnés à mort dans l'État. Cette décision historique, prise le jeudi, transforme leurs sentences en réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le chef de l'exécutif californien fonde cette mesure sur le principe de la dignité humaine.

Motivations du gouverneur et valeurs californiennes

Gavin Newsom justifie cette avancée décisive en affirmant que l'État ne doit plus donner la mort. Il explique que cette pratique est incompatible avec les valeurs fondamentales de la Californie et sape les fondements du système judiciaire local. Dans une lettre ouverte aux citoyens, il précise que cette démarche amoindrit l'ensemble de la société.

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Le gouverneur reconnaît que cette décision figure parmi les plus difficiles de sa carrière politique. Il souligne que sa démarche vise à ne pas établir de hiérarchie entre les victimes ou la gravité des crimes commis. Par conséquent, tous les condamnés recevront désormais la même sanction maximale, assurant une application uniforme de la loi pénale.

Historique du moratoire et contextes légaux

Cette annonce fait suite à un moratoire sur les exécutions instauré par Gavin Newsom dès 2019. La Californie n'a procédé à aucune exécution depuis 2006, bien que les tribunaux continuassent de prononcer des condamnations à mort. L'État abrite l'une des populations carcérales sous sentence de mort les plus importantes au monde.

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L'American Civil Liberties Union, connue sous l'acronyme ACLU, a salué cette décision majeure. L'association de défense des droits civiques dénonçait auparavant une peine raciste, sujette aux erreurs judiciaires et inhumaine. Pour l'organisation, la fin de la peine capitale en Californie constitue une victoire majeure pour les droits civils.

Impact national et implications politiques

La situation en Californie s'inscrit dans un débat national complexe sur la légalité de la mort pénale. Vingt-trois des cinquante États américains ont déjà aboli la peine de mort. Trois autres États, dont la Californie, appliquent un moratoire sur les exécutions. Trois autres, l'Indiana, l'Alabama et la Floride, ont procédé à des exécutions par injection létale récemment.

Cette mesure pourrait avoir une portée significative pour la carrière politique de Gavin Newsom. Son nom circule déjà dans les médias comme un éventuel candidat pour l'élection présidentielle de 2028. La décision de mettre fin à la peine de mort marque un tournant moral et légal durable pour la Californie et les États-Unis.