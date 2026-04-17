Gaza: Un bilan dévastateur pour les femmes et les filles, alerte l'ONU Femmes

L'ONU Femmes tire la sonnette d'alarme sur le nombre alarmant de femmes et de filles tuées à Gaza depuis octobre 2023, soulignant leur vulnérabilité accrue et l'urgence d'une réponse humanitaire ciblée.

L'ampleur des pertes humaines à Gaza entre octobre 2023 et décembre 2025 atteint des chiffres terrifiants, frappant de manière disproportionnée les femmes et les filles. Selon les données révélées par Sofia Calltorp, porte-parole de l’ONU Femmes, lors d'une conférence de presse à Genève, plus de 38.000 femmes et filles ont perdu la vie durant cette période. Ce bilan macabre est le résultat direct des bombardements aériens intensifs et des opérations militaires terrestres israéliennes qui ont ravagé la bande de Gaza .

Sur ce total effroyable, plus de 22.000 femmes et 16.000 filles sont recensées, ce qui se traduit par une moyenne quotidienne d'au moins 47 femmes et filles tuées. Ces statistiques glaçantes témoignent de l'impact dévastateur de la guerre sur la population civile, et plus particulièrement sur ses composantes les plus vulnérables.

Le ministère de la Santé de Gaza, administré par le Hamas, avait quant à lui comptabilisé au 27 décembre un total de 71.266 décès depuis le début du conflit, soulignant l'ampleur de la tragédie humanitaire en cours.

La porte-parole de l'ONU Femmes a insisté sur la gravité de la situation, affirmant que la proportion de femmes et de filles parmi les victimes est considérablement plus élevée que lors des conflits antérieurs à Gaza. Elle a également souligné que malgré l'annonce d'un cessez-le-feu en octobre 2025, ces femmes et ces jeunes filles demeurent plongées dans des souffrances atroces, leurs vies étant rythmées par la peur, la destruction et le manque de tout.

L'aggravation de la crise humanitaire est manifeste, avec plus de 730 personnes tuées et plus de 2.000 blessées rien qu'au cours des six derniers mois, des chiffres qui ne cessent de s'alourdir dans un cycle infernal de violence. La situation des femmes et des filles est particulièrement critique, confrontées à des déplacements forcés, des conditions de vie extrêmes limitant leur accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins médicaux essentiels et à l'aide humanitaire indispensable à leur survie. Elles sont les premières à subir les conséquences désastreuses du conflit, rendant leur situation encore plus précaire et leur avenir incertain.

Il est donc impératif, comme l'a vivement exhorté Mme Calltorp, que les femmes et les filles soient placées au centre des efforts de réponse humanitaire. Leur vulnérabilité accrue exige une attention particulière et des interventions ciblées pour répondre à leurs besoins spécifiques et assurer leur protection dans ce contexte de crise profonde.

Le conflit actuel, déclenché par les attaques sanglantes du 7 octobre 2023 perpétrées par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, a entraîné une escalade de violence d'une rare intensité dans la bande de Gaza. Les conséquences humanitaires sont catastrophiques, et les chiffres communiqués par le ministère de la santé de Gaza, qui font état de 72.345 décès au total dans le territoire depuis le début des hostilités, ne reflètent qu'une partie de la dévastation.

La proportion alarmante de femmes et de filles parmi les victimes, telle que mise en lumière par l'ONU Femmes, constitue un sujet de préoccupation majeur et souligne l'impératif d'une analyse plus fine des impacts genrés du conflit. La guerre à Gaza n'est pas seulement une question de chiffres de mortalité globale, mais aussi une crise profondément humaine où les femmes et les enfants sont les plus exposés aux horreurs.

Les récits de mères pleurant leurs enfants, de jeunes filles privées d'éducation et d'opportunités, et de femmes confrontées à la faim et aux maladies faute d'accès aux soins, dressent un tableau sombre de la réalité quotidienne sur le terrain. La destruction systématique des infrastructures, y compris les hôpitaux et les centres de santé, exacerbe ces souffrances, rendant les soins médicaux, particulièrement pour les femmes enceintes ou celles qui ont besoin de soins gynécologiques, presque impossibles à obtenir.

L'accès limité aux ressources de base comme l'eau potable et la nourriture compromet non seulement leur santé physique mais aussi leur dignité. Les femmes, souvent responsables de la collecte de l'eau et de la préparation des repas, se retrouvent en première ligne pour faire face à ces pénuries, affrontant des trajets dangereux et des conditions extrêmes pour subvenir aux besoins de leur famille.

La détresse psychologique est également immense, avec des témoignages faisant état de traumatismes profonds et durables, exacerbés par la perte d'êtres chers et l'incertitude constante quant à l'avenir. La violence sexuelle et les risques de harcèlement, bien que souvent non rapportés par peur des représailles ou de la stigmatisation, sont également des préoccupations majeures dans de tels contextes de conflit et de déplacement.

Il est donc crucial que la communauté internationale ne se contente pas de prendre acte de ces chiffres, mais qu’elle agisse concrètement pour apporter un soutien adapté et urgent. Les appels à placer les femmes et les filles au cœur de la réponse humanitaire doivent être entendus et traduits en actions tangibles, visant à leur fournir une protection accrue, un accès aux services essentiels et un soutien psychologique pour surmonter les traumatismes subis.

La reconstruction de Gaza passera nécessairement par la reconstruction de la vie de ces femmes et de ces filles, en leur redonnant espoir et en leur permettant de retrouver une vie digne et sécurisée, loin de la violence et de la destruction qui ont marqué leur existence.

La crise humanitaire à Gaza, intensifiée depuis octobre 2023, révèle une dimension tragique qui touche particulièrement les femmes et les filles. Les données fournies par l'ONU Femmes dressent un portrait alarmant de la situation, soulignant que plus de 38.000 femmes et filles ont péri dans les bombardements et les opérations militaires israéliennes entre octobre 2023 et décembre 2025. Ce chiffre impressionnant, dont 22.000 femmes et 16.000 filles, représente une moyenne quotidienne de 47 décès pour ces populations vulnérables.

Ces chiffres, communiqués par Sofia Calltorp, porte-parole de l'ONU Femmes, devant la presse à Genève, sont d'autant plus préoccupants qu'ils représentent une augmentation significative par rapport aux conflits précédents dans la région. Le ministère de la Santé de Gaza, sous l'autorité du Hamas, a enregistré un total de 71.266 morts au 27 décembre, plaçant le conflit dans une échelle de destruction sans précédent.

Mme Calltorp a insisté sur le fait que, même après l'annonce d'un cessez-le-feu en octobre 2025, les femmes et les filles continuent de souffrir de conditions de vie abominables. Au cours des six derniers mois seulement, on dénombre plus de 730 morts et plus de 2.000 blessés, des statistiques qui illustrent la persistance de la violence et de ses conséquences dévastatrices.

Les femmes et les filles sont confrontées à des déplacements forcés, à un accès extrêmement limité à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé et à l'aide humanitaire. Leur situation est rendue encore plus précaire par les conditions sanitaires déplorables, le manque de médicaments essentiels et l'incapacité des structures de santé à faire face à l'afflux de blessés et de malades. L'ensemble de ces facteurs rend leur survie d'autant plus difficile et accentue leur vulnérabilité face aux maladies et aux traumatismes.

La nécessité de placer ces populations au cœur des efforts de réponse humanitaire n'est donc pas une option, mais une urgence impérieuse. Il est essentiel que les programmes d'aide soient adaptés à leurs besoins spécifiques, en tenant compte des réalités complexes auxquelles elles sont confrontées quotidiennement. Cela implique de garantir un accès sûr aux abris, à une alimentation adéquate, à des soins médicaux complets, y compris la santé reproductive, et à un soutien psychologique pour faire face aux horreurs vécues.

Les organisations humanitaires doivent redoubler d'efforts pour atteindre les femmes et les filles dans les zones les plus touchées, en surmontant les obstacles logistiques et sécuritaires. Le décompte total des décès dans la bande de Gaza depuis les attaques du 7 octobre 2023 s'élève à 72.345 personnes, selon le ministère de la santé de Gaza. Ce chiffre global, bien que déjà accablant, cache des réalités individuelles tragiques, particulièrement pour les femmes et les filles qui portent un fardeau disproportionné des conséquences de ce conflit.

Il est de la responsabilité de la communauté internationale de réagir avec détermination et compassion pour atténuer ces souffrances, assurer la protection des civils, et œuvrer à une solution durable qui mette fin à ce cycle de violence et permette aux femmes et aux filles de Gaza de retrouver un avenir digne et pacifique





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