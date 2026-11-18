Theo Francken annonce un accord quasi définitif avec Bernard Quintin pour créer une gendarmerie 2.0 de 100 militaires formés à la police et à l'armée.

Le projet de création d'une unité militaire spécialisée dans la police intérieur e, surnommée la " gendarmerie 2.0 ", avance considérablement au sein du gouvernement fédéral belge. Le ministre de la Défense, Theo Francken, a confirmé lors d'une intervention en commission de la Chambre que les cabinets des ministres de la Défense et de l' Intérieur, ce dernier étant Bernard Quintin, ont pratiquement trouvé un accord sur le principe fondamental de cette initiative. Cette unité hybride, destinée à environ cent militaires, combinera des entraînements à la fois policiers et militaires pour renforcer les capacités de maintien de l'ordre.

Genèse du projet et réponse aux troubles

Cette proposition stratégique a été initialement présentée par Theo Francken il y a quelques semaines, en réaction directe aux troubles qui avaient éclaté en marge des manifestations à Bruxelles et à Liège. Face aux critiques suggérant que l'idée était irréfléchie, le ministre a fermement démenti cette accusation en affirmant que le concept " existait déjà " sous une forme précédente. Il a souligné que, bien que trop peu d'investissements aient été réalisés dans le domaine de l'ordre public ces dernières années, l'armée belge conserve encore des connaissances et des compétences essentielles en la matière. Cette reconnaissance des capacités existantes a conduit le ministre à charger le chef de la Défense de former une nouvelle génération de militaires sur ces sujets spécifiques, jugeant cet enseignement " hautement nécessaire ".

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Rôle de l'armée dans les missions intérieures

L'armée belge est de plus en plus fréquemment sollicitée pour des missions intérieures variées, allant de la surveillance de lieux fréquentés par la communauté juive à la sécurisation de stations de métro ou encore la surveillance des centrales nucléaires. Theo Francken a fait valoir qu'il n'était donc pas illogique que l'armée vienne en renfort de la police en cas de trouble à l'ordre public. Cette évolution des besoins sécuritaires justifie, selon le ministre, la création d'une unité dédiée capable de répondre rapidement à ces menaces internes tout en maintenant une structure militaire disciplinée et entraînée.

Négociations entre Francken et Quintin

Les discussions entre Theo Francken et Bernard Quintin se poursuivent de manière constructive, bien que certains détails techniques restent à finaliser. Les deux ministres sont parvenus à un accord quasi définitif sur le principe de la création de cette unité mixte, mais des échanges sont encore en cours concernant des aspects concrets tels que l'équipement spécifique et l'organisation opérationnelle de la " gendarmerie 2.0 ". Theo Francken a précisé que ces réunions avançaient " très bien ", indiquant une volonté commune de résoudre les dernières divergences techniques pour permettre la mise en place rapide de cette nouvelle force de police intérieure.

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Structure et composition de l'unité

L'unité projetée serait composée d'une centaine de militaires spécialisés, répondant aux besoins immédiats en termes de effectifs pour le maintien de l'ordre. Theo Francken a toutefois ajouté que, au total, près de 400 membres de la Défense pourraient contribuer au projet global, offrant ainsi une réserve de personnel qualifié. Cette structure permettrait non seulement d'avoir une unité permanente d'intervention rapide, mais aussi de mobiliser des ressources supplémentaires si la situation l'exigeait. L'objectif est de créer une force polyvalente, capable d'agir avec la rigueur militaire tout en maîtrisant les techniques policières modernes.

Prochaines étapes et calendrier

La prochaine étape consiste à finaliser les accords sur l'équipement et l'organisation pratique de la " gendarmerie 2.0 " avant son déploiement effectif. Theo Francken a confirmé que les négociations avec Bernard Quintin se déroulent de manière très constructive, ce qui laisse présager une avancée rapide vers la concrétisation de ce projet de réforme sécuritaire. La formation de la nouvelle génération de militaires sur les aspects spécifiques du maintien de l'ordre sera pilotée par le chef de la Défense, conformément aux directives données par le ministre. Cette unité hybride s'inscrira dans une stratégie plus large de coopération entre les ministeres de l'Intérieur et de la Défense pour assurer la sécurité intérieure du pays.