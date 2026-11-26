Acteur Gene Bervoets évoque son déménagement à Saint-Martin dans les années 80, où il a croisé Michael Jackson et Diana Ross, changeant ainsi sa vie.

L'acteur belge Gene Bervoets a radicalement transformé le cours de sa vie au début des années 1980 en quittant Anvers pour s'installer dans les Caraïbes. Cette décision audacieuse l'a non seulement éloigné de sa scène théâtrale natale, mais l'a également placé au cœur d'expériences extraordinaires, notamment une rencontre fortuite avec la légende de la pop mondiale, Michael Jackson.

Une rupture avec Anvers pour Saint-Martin

En janvier 1981, Gene Bervoets a pris la décision ferme de ne plus résider en Belgique, considérant que sa ville natale ne lui offrait plus assez de perspectives. Il déclarait ne plus vouloir rester sous le clocher de l'église, trouvant Anvers trop petit et provincial à ses yeux, bien qu'il ait juste terminé ses études à l'École Herman Teirlinck. Cette envie de voir le monde et de rompre avec l'environnement familial et culturel connu a été le déclencheur principal de son départ. Il refusait de se laisser enfermer dans une routine locale, sentant que sa vie artistique nécessitait un changement d'air immédiat pour s'épanouir pleinement.

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Une opportunité de développement international

Avant de pouvoir réaliser ce voyage vers l'inconnu, Gene Bervoets devait d'abord accomplir son service militaire obligatoire en Belgique. Désireux d'échapper à cette obligation, il a cherché une voie légale pour partir, trouvant dans le travail de développement à l'étranger la solution idéale. Son amie de l'époque, originaire des Antilles néerlandaises, a ouvert la porte à l'île de Saint-Martin, une destination qui semblait correspondre parfaitement à ses objectifs. Ce choix a marqué une transition brutale entre la vie théâtrale d'Anvers, où il recevait de nombreuses offres, et une réalité caribéenne faite de moutons, de vaches errantes et d'anciennes automobiles américaines.

Des célébrités dans un contexte décontracté

La vie sur l'île de Saint-Martin a offert à Gene Bervoets des rencontres inattendues avec des icônes internationales dans des contextes très quotidiens. Il se souvient d'avoir croisé Michael Jackson aux toilettes d'un club lors d'une avant-première de spectacle, une situation qu'il qualifie de déconcertante sans qu'il ne reconnaisse immédiatement la star. Plus tard, il a vu Diana Ross pousser son caddy au supermarché, ou encore Lou Reed et Harry Belafonte, qui résidaient sur l'île pour bénéficier d'une certaine discrétion. Ces figures du divertissement mondial étaient accessibles de manière naturelle, offrant à Gene Bervoets un aperçu direct de leur personnalité hors du feu des projecteurs.

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Un choc culturel vers la scène new-yorkaise

Pendant ses premiers mois sur l'île, Gene Bervoets a alterné entre une vie isolée chez sa belle-mère et des voyages fréquents vers New York pour explorer de nouvelles formes artistiques. C'est lors de ces séjours à Manhattan qu'il a découvert la scène théâtrale contemporaine, le mouvement punk et des compagnies de danse innovantes comme La La La Human Steps. Ces expériences ont élargi son horizon culturel bien au-delà de ce qui était disponible à Anvers, lui permettant d'intégrer des éléments modernes qui ont enrichi sa propre pratique artistique et son vision du monde.

Une transformation personnelle durable

Le départ de Gene Bervoets vers les Caraïbes constitue un tournant majeur dans sa biographie, symbolisant une prise de conscience géographique et psychologique profonde. Il comprend alors que le méridien de Greenwich ne passe pas par Anvers, réalisant que le monde est beaucoup plus vaste que ses limites habituelles. Cette prise de distance lui permet de développer une perspective plus large et de quitter une ville qu'il jugeait cloisonnée. Cette expérience lointaine a forgé sa résilience et son ouverture d'esprit, influençant durablement son parcours professionnel et personnel au-delà du simple contexte théâtral belge.