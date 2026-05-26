Généralisation des flexi-jobs en Belgique : Vers une extension à tous les secteurs d'activité

Le gouvernement belge prévoit d'étendre le régime des flexi-jobs à l'ensemble des secteurs publics et privés dès le 1er juillet, suscitant un débat intense entre partisans du pouvoir d'achat et défenseurs de la stabilité de l'emploi.

Le gouvernement belge s'apprête à franchir une étape majeure dans la réforme de son marché du travail avec la généralisation des flexi-jobs. Ce projet de loi, porté avec détermination par le ministre de l'Emploi et de l'Agriculture David Clarinval , vise à étendre un mécanisme initialement restreint à l'ensemble des secteurs, qu'ils soient privés ou publics.

Actuellement, le texte fait l'objet d'un examen approfondi. À la demande expresse des membres du Parti Socialiste et du Parti traynant le Travail, le projet sera soumis à une deuxième lecture en commission avant son inscription définitive à l'ordre du jour de la séance plénière. L'objectif temporel est clair : le gouvernement ambitionne une mise en œuvre effective dès le 1er juillet, marquant ainsi une volonté d'accélérer l'accès à ce régime pour un plus grand nombre de citoyens.

Le concept du flexi-job, instauré à l'origine en 2015 pour pallier la pénurie de main-d'œuvre criante dans le secteur Horeca, repose sur un principe simple : permettre à un salarié ou à un pensionné d'augmenter ses revenus via un emploi complémentaire tout en bénéficiant d'un avantage fiscal substantiel. En effet, les revenus tirés de ces activités sont exonérés d'impôts, ce qui rend l'offre particulièrement attractive pour ceux qui souhaitent améliorer leur pouvoir d'achat sans être pénalisés par une fiscalité lourde.

Pour l'employeur, le coût est limité à une cotisation patronale fixée à 28 pour cent. Cette extension à tous les domaines d'activité, y compris les fonctions de soins tout en respectant les règles des professions protégées, était l'un des piliers de l'accord de gouvernement Arizona.

Toutefois, l'application de cette mesure ne se fait pas sans heurts. Le ministre a révélé que certaines commissions paritaires, notamment la 320, ont d'ores et déjà exprimé leur refus d'adopter ce mécanisme, préférant activer la clause d'opt-out. Ce choix s'explique par une préférence pour le système traditionnel des travailleurs saisonniers, jugé plus adapté à leurs besoins spécifiques.

Par ailleurs, une modification notable prévoit la suppression de l'interdiction de travailler en flexi-job au sein d'une entreprise liée à l'employeur principal pour les salariés occupant un poste à temps plein, offrant ainsi une plus grande souplesse organisationnelle. Le débat politique a été vif lors des discussions en commission. L'opposition de gauche, menée par Nadia Moscufo du PTB et Jeroen Van Lysebettens d'Ecolo-Groen, a fermement critiqué l'initiative.

Pour eux, ce système ne crée pas d'emplois nouveaux mais encourage simplement les travailleurs déjà en poste à multiplier les heures, risquant ainsi d'épuiser la main-d'œuvre active. Ils déplorent également l'absence d'études d'impact sérieuses venant étayer la viabilité et les conséquences sociales d'une telle généralisation. De son côté, le camp adverse, représenté par Vincent Van Quickenborne, a salué l'initiative, y voyant un levier de croissance et de flexibilité nécessaire pour l'économie moderne.

Au sein de la majorité, les avis étaient également nuancés. Si le parti Les Engagés a fini par soutenir la mesure après une phase d'hésitation, Anja Vanrobaeys de Vooruit a insisté sur l'aspect social, soulignant que les pensionnés et les travailleurs demandaient activement des moyens d'accroître leurs revenus.

Cependant, Nathalie Muylle, représentant le CD&V, a mis en garde contre les risques financiers. Elle a appelé à une évaluation rigoureuse de l'impact de ces heures supplémentaires défiscalisées sur le financement de l'État et, plus grave encore, sur la pérennité de la sécurité sociale. Face à ces critiques, David Clarinval a défendu sa vision. Il a notamment justifié le fait de ne pas avoir suivi scrupuleusement toutes les recommandations du Conseil d'État, qui suggérait des conditions d'accès plus strictes.

Selon le ministre, la généralisation est précisément l'outil qui permettra aux employeurs de gagner en agilité et aux travailleurs de s'adapter à un marché évolutif. Il a fermement rejeté l'idée que les flexi-jobs puissent remplacer des contrats stables, s'appuyant sur des données de 2024 montrant que le nombre médian d'heures prestées reste modéré, avec une moyenne de 117,5 heures, dont 283,4 pour les pensionnés et 101,4 pour les non-pensionnés.

Une évaluation complète devra être soumise au ministre un an après l'entrée en vigueur de la loi pour ajuster le dispositif si nécessaire





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flexi-Jobs David Clarinval Marché Du Travail Belgique Fiscalité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Belgique se passe de son barbecue préféréLa Belgique est en train de se passer de son barbecue préféré. Un outil de cuisine révolutionnaire est en train de détrôner le classique barbecue.

Read more »

Bonne journée en BelgiqueUn jour ensoleillé et clair Tag de maintenant dans toute la Belgique avec des tempùratures confortables et èclaire soirée. Uni "front froid blanc" traversera la Belgique mercredi sans changement notable. Les hautes pressions maintiendront un temps sec et ensoleillé pour jeudi et vendredi. Une baisse température radical attendu pour dimanche avec le retour des conditions orageuses. Actuelle température : à 14°. Demandez des actualités Floreymond disponibles tous les matins

Read more »

Et de 6 : le Watducks dégoûte le Braxgata et est champion de Belgique de hockeyLe Waterloo Ducks a été sacré champion de Belgique de hockey masculin, dimanche à la Hockey Arena de Wavre, décrochant le 6e titre de son histoire, le premier depuis 2014. Le club de Waterloo a battu le Braxgata 3-2 dans la deuxième manche de la finale des playoffs, après avoir partagé 1-1 dans la première manche samedi.

Read more »

Les clubs belges orientés vers la Ligue des champions et l'Europa LeagueLe Champion de Belgique, Club Bruges, accède à la phase de ligue en chapeau 2 tandis qu'Unie Saint‑Gilloise doit franchir deux tours préliminaires de l'Europa League, contre des adversaires comme Lyon, Olympiakos ou Fenerbahçe. Anderlecht devra jouer trois tours de qualification pour l'Europa League, avec la possibilité de remonter en Conference League en cas d'échec. Du côté féminin, le Sporting assure la tête de série pour son tour initial face à des équipes parmi Besiktas, Twente ou Hammarby.

Read more »