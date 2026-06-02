Génération adorée - Le carnet vert de Rodrigo : retour sur l'ère Wilmots et l'évolution des Diables Rouges

Un documentaire sportif analysant la période de deux ans sous la direction de Marc Wilmots avec l'équipe nationale belge, en mettant en lumière les dynamiques internes, les moments clés comme l'Euro 2016 et l'héritage laissé par le sélectionneur dans la construction de la génération dorée des Diables Rouges.

Cela fait désormais deux ans qu'il est l'entraîneur de notre équipe nationale. Avant de commenter à mes côtés, il a surtout été un joueur, un Diable Rouge, un capitaine.

À mes yeux, c'était le bon choix. Aussi talentueux soient les joueurs, ils avaient besoin d'une forte personnalité. Dès les premiers entraînements, j'observe que Wilmots a recréé un esprit. Le groupe prend du plaisir à se retrouver.

Marc a donné l'âme à cette équipe. C'étaient des choses simples comme attraper un joueur par le col ou menacer Eden qui était fainéant à l'entraînement. C'était fait à la manière d'un père. Même son de cloche un cran plus haut sur le terrain.

À l'époque, la compagne du médian le trompe avec… le gardien. La tension est maximale entre les deux Belges. Je me souviens que Marc avait pris les choses en main en leur disant : 'Pas de conneries en équipe nationale. Ce qui se passe à côté, je m'en fous.

Si vous voulez vous bastonner sur le parking, vous le faites mais lorsque nous sommes sur le terrain, l'équipe nationale prime'. Si le Mondial 2014 est la preuve qu'un groupe talentueux se forme, l'Euro 2016 expose au continent certaines lacunes de notre équipe. Des difficultés symbolisées par une défaite inaugurale face à l'Italie. En coulisses, certains joueurs ne semblent plus adhérer aux choix de leur entraîneur.

C'était le premier moment compliqué à vivre en tant que groupe. Cela partait dans tous les sens, il y avait une énorme pression. On a fait bloc. L'équipe s'est ensuite portée vers la victoire lors du huitième de finale face à la Hongrie.

En quarts de finale, l'occasion de poursuivre semble belle face à un pays de Galles largement abordable. Et pourtant... malgré un but de... Sans doute qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus entre les leaders de l'équipe et le coach. On insiste également sur la qualité de son premier sélectionneur.

On était arrivée à un moment où il fallait du sang frais mais il a été à la base de cette génération dorée. Il a fait un boulot incroyable. Il a inculqué une mentalité de vainqueurs. Atteindre la première place mondiale est la plus belle preuve de son travail.

Le documentaire 'Génération adorée - Le carnet vert de Rodrigo' est disponible dès à présent sur Auvio et sera diffusé le 7 juin sur La Une. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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