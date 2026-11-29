Un match nul spectaculaire 3-3 oppose Genk à Saint-Trond en Conference League. Les visiteurs menaient 3-1 avant un retour dramatique des locaux dans le temps additionnel.

Le Sporting de Saint-Trond et le KRC Genk ont livré un match intense lors de la journée de Conference League au Stade Stayen. Les deux équipes se sont séparées sur un résultat vierge de 3-3, dans une rencontre rythmée par plusieurs rebondissements majeurs. Saint-Trond avait ouvert le score tôt dans le match, mais Genk a inversé la tendance en seconde période avant de voir son avance réduite drastiquement en fin de rencontre.

Le coup de théâtre en seconde période

Genk a totalement dominé la première partie de la rencontre après l'heure de mi-temps, marquant trois buts en l'espace de huit minutes pour prendre une avance confortable. Rafiu Durosinmi a ouvert la marque de la tête sur une passe de Junya Ito à la 56e minute. À la 58e minute, le même duo a de nouveau fait la différence, permettant à Durosinmi d'envoyer le ballon dans un but vide. Benjamin Tahirovic a ensuite scellé la domination des visiteurs avec un tir légèrement dévié à la 63e minute, portant le score à 1-3.

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La réaction courageuse de Saint-Trond

Saint-Trond a refusé de lâcher prise et a commencé à réduire l'écart dans les dernières minutes du temps réglementaire. Ryan Merlen a transformé un coup franc à la 75e minute pour ramener son équipe à deux buts d'écart. La pression a été intense dans les arrêts de jeu, et Saint-Trond a obtenu le résultat du match grâce à un but contre son camp. Aaron Bibout a détourné un corner dans ses propres buts à la 90e minute et 4 secondes, permettant à Saint-Trond d'obtenir un point précieux à domicile.