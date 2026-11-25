La ville de Genk déploie la plateforme Safer Cities pour recueillir les signalements d'insécurité. Une initiative pour sécuriser l'espace public et améliorer le bien-être des habitants.

La ville de Genk a officiellement présenté mercredi sa nouvelle initiative numérique Safer Cities, une plateforme dédiée au signalement en temps réel des lieux et des comportements jugés insécurisants par la population locale. Cette mesure vise à transformer la perception de la sécurité dans l'espace public en s'appuyant directement sur les témoignages citoyens.

Lancement officiel et collecte de données terrain

Le service en ligne est disponible depuis ce lundi, coincédant avec la diffusion de dizaines de messages provocateurs affichés dans le centre-ville pour sensibiliser le public aux comportements transgressifs. L'objectif de ce lancement coïncide avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, fixée au 25 novembre. Les résidents peuvent dès à présent utiliser une carte interactive pour géolocaliser les incidents et préciser le moment où ils se sentent en danger.

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Une approche ciblée pour sécuriser les rues

La municipalité de Genk recueillera tous les signalements effectués sur cette plateforme pendant une période d'un an complet. Ces données serviront ensuite à identifier avec précision les points noirs et les créneaux horaires nécessitant une intervention spécifique. L'autorité municipale souhaite ainsi passer d'une prévention générale à des mesures ciblées pour rendre les rues plus sûres pour tous les usagers.

La parole aux élus et aux partenaires

Le bourgmestre Wim Dries du CD&V souligne que la sécurité ne se résume pas aux chiffres officiels, mais inclut le sentiment de bien-être des promeneurs. Il explique que la plateforme permet d'examiner les mesures nécessaires de manière ciblée en collaborant étroitement avec les habitants. Le projet s'appuie également sur la collaboration avec l'organisation Plan International Belgique pour lutter contre ces comportements indésirables.

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Contexte sociétal et enjeux européens

Sara Roncada du CD&V, échevine de l'Égalité des chances, rappelle qu'une ville ouverte ne doit imposer aucun changement de comportement ou de tenue par peur des autres. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large du projet Upstand du programme européen Urbact IV. Genk travaille avec plusieurs villes européennes pour créer un environnement plus inclusif, en remettant en question les normes sociales qui excluent les femmes, les filles et les groupes vulnérables de l'espace public.

Statistiques alarmantes et perspectives d'avenir

Le Moniteur de sécurité de Genk de 2024 révèle que 28 % des habitants adaptent déjà leur tenue vestimentaire pour se sentir plus en sécurité, les femmes étant plus concernées que les hommes. De plus, plus d'un jeune sur quatre âgé de 15 à 24 ans considère le harcèlement sexuel dans la rue comme un problème majeur. Ces chiffres soulignent l'urgence de proposer des espaces où chacun peut circuler sans crainte ni jugement.