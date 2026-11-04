Gent : Boutons d'urgence obligatoires pour les travailleurs du CPAS

La ville de Gand généralise les boutons d'urgence portables et fixes pour les agents du CPAS après le meurtre d'Erik Boone et la hausse des agressions.

La ville de Gand a officially décisionné l'octroi systématique d'un bouton d'urgence portable à tous ses travailleurs sociaux du Centre Public d'Action Sociale ( CPAS) lorsqu'ils effectuent des visites à domicile. Cette mesure decisive fait suite à un projet pilote jugé très positif et répond directement aux inquiétudes suscitées par le meurtre tragique d'un employé du CPAS, Erik Boone, survenu l'année précédente.

Technologie et sécurité des agents du CPAS

Astrid De Bruycker, échevine chargée de ce dossier, a confirmé que la moitié des personnes testant cet appareil durant la phase expérimentale se sentaient nettement plus en sécurité. La plupart des collaborateurs du CPAS estiment que cet outil représente une réelle plus-value pour leur intégrité physique et leur tranquillité d'esprit lors de leurs interventions auprès des usagers vulnérables.

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Ce dispositif représente un petit boîtier portable facile à transporter. Lorsqu'un agent appuie sur le bouton, la salle de contrôle reçoit immédiatement une alerte précise incluant la localisation géographique de l'utilisateur. Le système transmet également en temps réel l'audio capté sur place, enrichi des informations préenregistrées concernant la visite programmée, permettant ainsi aux opérateurs de décider rapidement d'interpoler la police si nécessaire.

Modernisation des postes fixes et gestion des crises

En plus de la solution mobile, de nouveaux boutons d'urgence fixes seront installés à la base de tous les bureaux des salles d'accueil des bâtiments du CPAS. Cette modernisation remplace l'ancien système consistant à utiliser le bouton d'appel d'urgence intégré aux téléphones fixes. Cette ancienne méthode présentait des inconvénients majeurs, notamment le fait qu'un client agressif pouvait voir physiquement que son appel était détecté, exacerbant parfois la violence de la confrontation.

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De plus, la future disparition probable des téléphones traditionnels dans ces espaces publics rendait indispensable cette mise à niveau technologique. Le nouveau bouton fixe, placé discrètement sous le bureau, s'illumine en rouge lorsqu'il est activé et envoie instantanément une alerte sécurisée vers la réception ou un autre poste de travail interne, garantissant une réactivité maximale sans alerter potentiellement l'agresseur présent.

Soutien psychologique et nouvelles directives

La ville de Gand a également intégré un volet crucial de soutien post-incident. Toute personne ayant activé un bouton d'urgence, qu'il soit portable ou fixe, bénéficiera systématiquement d'un accompagnement spécifique. Cela inclut un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique ou le chef de service, ainsi qu'une analyse détaillée de l'incident lors des évaluations internes au sein de l'équipe de travail.

Parallèlement, la municipalité travaille activement sur l'élaboration de nouvelles directives strictes concernant le secret professionnel. Ces règles clarifient les conditions dans lesquelles des informations sensibles peuvent être légalement partagées avec la police ou le parquet, assurant ainsi une collaboration efficace tout en respectant la confidentialité des dossiers sociaux.

Constat d'agressions et réactions politiques

Cette année, la ville de Gand a déjà émis trente-quatre interdictions d'accès à des individus ayant manifesté des comportements agressifs. Ces mesures concernent principalement des agressions verbales, souvent accompagnées de violence physique contre des objets ou de menaces téléphoniques. Dans quatre-vingt-douze pour cent des cas, l'individu auteur des troubles est déjà connu des services sociaux de la municipalité.

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Les principales causes déclenchantes de ces violences incluent l'arrêt ou la modification des allocations sociales, les temps d'attente aux rendez-vous et les décisions administratives défavorables. L'échevine Astrid De Bruycker précise que les agents reçoivent désormais des formations pour mieux évaluer les risques, avec pour règle absolue qu'aucune visite à domicile ne soit effectuée en cas de doute raisonnable sur la sécurité.

Débats sur le calendrier et la prévention

Si l'opposition se félicite de ces mesures de protection, elle questionne leur calendrier de mise en œuvre. Xanthippe Van De Genacht du CD&V souligne que ceux qui aident quotidiennement les personnes en difficulté doivent pouvoir travailler en toute sécurité sans attendre l'année suivante pour moderniser les infrastructures. Elle appelle à ce que le déploiement large des boutons d'urgence soit considéré comme une priorité absolue.

Els Roegiers du N-VA rejoint ce discours en espérant que cette technologie empêchera toute tragédie future similaire à celle d'Erik Boone. Elle déplore l'absence de sanctions automatiques plus sévères, rappelant que le ministre Anneleen Van Bossuyt a récemment réitéré dans une circulaire la nécessité d'une tolérance zéro face à ces violences, une application concrète qui manque encore au niveau local.