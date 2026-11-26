La ville de Gand instaure un interdit de rassemblement et des infocoaches pour la nuit du Nouvel An, suite aux troubles de l'an dernier et aux interventions policières.

La ville de Gand annonce un ensemble de mesures préventives et répressives inédites pour sécuriser la nuit du Nouvel An, répondant directement aux troubles observés lors de la précédente célébration. Le maire Mathias De Clercq, représentant du parti Voor Gent, a confirmé que la municipalité abandonne son approche antérieure jugée trop douce pour adopter une stratégie de tolérance zéro envers les dégradations et les agressions.

Interdiction à la Bloemekenswijk

La municipalité de Gand impose pour la première fois un interdit strict de rassemblement sur le quartier de la Bloemekenswijk. Cette zone, identifiée comme un point névralgique des troubles, voit ses règles de sécurité durcies considérablement pour la soirée du 31 décembre. L'objectif est d'éviter la formation de groupes pouvant potentiellement perturber l'ordre public pendant la période festive.

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Ce nouveau règlement interdit spécifiquement les regroupements comptant quinze personnes ou plus sur la place concernée. Cette interdiction s'applique strictement entre une heure et six heures du matin. Les forces de l'ordre ont reçu l'instruction de disperser immédiatement toute assemblée dépassant ce seuil, marquant un changement de paradigme par rapport aux années précédentes.

Infocoaches et caméras temporaires

Outre les interdictions, Gand déploie des infrastructures de surveillance et d'accompagnement humain pour accompagner les citoyens. Sept caméras temporaires seront installées dans les zones à risque pour renforcer la vidéoprotection pendant la nuit du réveillon. Ces dispositifs technologiques visent à faciliter l'identification des auteurs d'incidents et à surveiller en temps réel l'évolution de la situation.

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Des infocoaches seront également présents sur trois hotspots principaux identifiés par la ville : le parc Baudelo, la place Van Beveren et la rue Tolhuis. Ce concept, déjà éprouvé dans le quartier étudiant, consiste à placer des médiateurs pour informer rapidement le public et résoudre les petits conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Leur présence vise à maintenir le calme tout en orientant les visiteurs vers les services d'urgence si nécessaire.

Héritage des troubles de l'an dernier

Ces décisions drastiques découlent directement du bilan alarmant de la veille du Nouvel An précédente, où l'ordre public a été gravement compromis. Lors de cette soirée, vingt-huit individus ont été arrêtés, dont dix-huit étaient des mineurs. Bien qu'aucune blessure corporelle grave n'ait été déplorée, la police a dû faire face à des jets de pétards et à la destruction de deux abris de bus.

Le maire Mathias De Clercq a explicitement justifié ce virage sécuritaire en soulignant l'escalade constante des incidents. Il a déclaré que de grands groupes de jeunes se rendent consciemment sur les places pour chercher la confrontation avec les services de secours. Cette dynamique de provocation organisée a conduit la ville à rejeter la méthode douce précédemment appliquée dans cette même zone.

Suivi préventif et sanctions ciblées

La stratégie de Gand inclut également un suivi rapproché des individus à profil de risque dès le début des vacances de Noël. Des médiateurs de quartier, appelés 'wijkpatrons', interviennent pour parler aux jeunes de comportements potentiels inappropriés. Ce rôle de figure clé dans la communauté permet de détecter et de désamorcer les tensions avant qu'elles ne deviennent des troubles publics majeurs.

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La ville maintient également ses visites préventives à domicile auprès des individus connus pour avoir causé des problèmes par le passé. Une tolérance zéro est appliquée pour le port de cagoules ou de masques couvrant le visage. Si la ville n'instaure pas d'interdictions générales de séjour comme le fait Anvers, elle peut prononcer des interdictions de lieu spécifiques contre les récidivistes pour protéger le bon déroulement de la fête.