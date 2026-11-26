Het Hof van beroep in Gent veroordeelt een arts wegens onrechtmatig voorschrijven van Diane 35 aan een 17-jarige. Dit juridische besluit zet nieuwe normen voor het gebruik van deze anticonceptiepil met verhoogd trombosegevaar.

Le tribunal correctionnel de première instance avait déjà émis un verdict, mais le Hof van beroep de Gand vient d'inscrire une pierre supplémentaire à l'édifice juridique concernant la prescription de contraceptifs hormonaux. Un médecin généraliste installé à Gand a été reconnu coupable d'avoir prescrit de manière inappropriée la pilule Diane 35 à une patiente de dix-sept ans, entraînant des conséquences sanitaires dévastatrices pour l'adolescente. Cette décision de justice intervient alors que la pilule, bien que réglementée, reste largement consommée sur le territoire national.

Médecin condamné pour prescription inappropriée

Ce médecin généraliste a été tenu responsable d'une négligence professionnelle grave dans le cadre de la prescription d'un médicament connu pour ses effets secondaires potentiellement mortels. La jeune patiente, âgée de dix-sept ans au moment des faits, souffrait depuis plusieurs années de troubles menstruels sévères ainsi que d'acné. Suite à un rapport sexuel avec son petit ami, le médecin a décidé de prescrire Diane 35, un contraceptif oral de troisième génération, sans respecter les protocoles de sécurité actuels. Après deux mois de prise du médicament, l'état de santé de l'adolescente s'est effondré brutalement, nécessitant une hospitalisation urgente dans un centre hospitalier proche de son domicile.

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Les médecins spécialistes ont diagnostiqué une thrombose veineuse profonde extrêmement grave, accompagnée d'une double embolie pulmonaire et de graves complications cardiaques. L'adolescente a frôlé la mort durant sa période d'hospitalisation critique. Le tribunal a estimé que le praticien aurait dû privilégier des traitements de première intention pour l'acné avant de recourir à ce contraceptif hormonal. De plus, en cas de besoin contraceptif, la loi impose de choisir des pilules de deuxième génération, qui présentent un risque de thrombose nettement inférieur à celui des médicaments de troisième génération.

Position de l'avocat et risque thrombotique

Me Thierry Vansweevelt, qui représente la jeune victime devant la justice, a souligné l'ampleur du désastre médical subi par sa cliente. L'avocat a rappelé que les années 2012 et 2013 avaient été marquées par plusieurs décès en France et aux Pays-Bas liés à l'usage de cette même pilule. Il a affirmé que cette condamnation constitue la première fois qu'un médecin est sanctionné pénalement pour la prescription illicite de Diane 35 ayant directement causé une thrombose et une double embolie pulmonaire chez une mineure de dix-sept ans. Me Vansweevelt insiste sur le fait que les professionnels de santé doivent impérativement informer les patientes des risques associés à ce médicament.

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L'Agence européenne des médicaments a établi un cadre strict pour l'utilisation de Diane 35. Ce médicament, disponible en Europe depuis les années 1980 pour traiter l'acné et l'hirsutisme, ne doit être prescrit en contraception que si d'autres traitements ont échoué. L'administration exige que chaque patiente reçoive une fiche d'information officielle signalant les dangers de thrombose. En Belgique, cette procédure est obligatoire et vise à garantir que la décision de prescrire repose sur une consentement éclairé de la patiente, capable de comprendre les enjeux de sa santé reproductive.

Impact réel et avenir de la prescriptrice

Cette affaire met en lumière un enjeu de santé publique majeur, car environ cinquante mille boîtes de Diane 35 continuent d'être vendues annuellement en Belgique. Le jugement rendu par le Hof van beroep établit un précédent juridique fort, obligeant les médecins à revoir leurs pratiques prescriptives. Ils doivent désormais systématiquement évaluer l'existence d'alternatives contraceptives moins dangereuses avant de proposer un traitement de troisième génération. Cette orientation vise à protéger les jeunes femmes, souvent ignorantes des différences de risque entre les générations de pilules contraceptives.

Une expertise judiciaire est actuellement en cours pour déterminer le montant exact de la compensation financière due à la victime. Bien que la jeune fille ait survécu à cet épisode critique, elle porte désormais les séquelles physiques durables de cette thrombose. Sa condition physique est réduite et elle devra vivre avec des risques sanitaires accrus, notamment en cas de future grossesse. Cette sentence judiciaire sert de rappel urgent à tous les acteurs du système de santé et aux femmes cherchant une contraception sûre.