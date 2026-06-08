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Georges-Louis Bouchez : 'Je ne ferai pas de politique toute ma vie'

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Georges-Louis Bouchez : 'Je ne ferai pas de politique toute ma vie'
Georges-Louis BouchezMRPolitique
📆08/06/2026 04:05:00
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Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, réfléchit à sa carrière politique et à l'usure du pouvoir. Il estime que pour survivre longtemps en politique, il faut devenir indifférent ou cynique. Il compare son évolution à un rocher frappé en permanence par les vagues, qui s'érode peu à peu. Bouchez estime bénéficier d'une opportunité rare : celle de pouvoir envisager une 'deuxième vie' professionnelle.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez , réfléchit à sa carrière politique et à l' usure du pouvoir . Il estime que pour survivre longtemps en politique, il faut devenir indifférent ou cynique.

Il compare son évolution à un rocher frappé en permanence par les vagues, qui s'érode peu à peu. Bouchez estime bénéficier d'une opportunité rare : celle de pouvoir envisager une 'deuxième vie' professionnelle. Il ne se voit pas faire carrière en politique jusqu'à la retraite et reconnaît que les années passées dans l'arène politique laissent des traces

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Georges-Louis Bouchez MR Politique Usure Du Pouvoir Deuxième Vie

 

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