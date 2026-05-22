Gérard Darmon renonce à présider le jury du Festival du premier film de La Ciotat

La collectif feministe de La Ciotat salue la décision de Gérard Darmon de ne plus présider le jury du Festival du premier film de La Ciotat, après le scandale de harcèlement et agressions sexuelles contre lui qualifié par neuf femmes.

En pleine tempête Patrick Bruel, une autre affaire refait surface et elle concerne cette fois Gérard Darmon . Accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles par neuf femmes, l'acteur a finalement renoncé à présider le jury du Festival du premier film de La Ciotat.

Une décision saluée par plusieurs collectifs féministes. Gérard Darmon ne présidera finalement pas le jury du Festival du premier film de La Ciotat, prévu du 10 au 14 juin prochain. L'acteur de 78 ans s'est 'lui-même retiré' de l'événement après la polémique suscitée par des accusations de violences sexistes et sexuelles portées contre lui par neuf femmes, rapportent nos confrères de La Provence.

Ces accusations, révélées par Politis en 2024, concernent des faits présumés de harcèlement et d'agressions sexuelles survenus entre 2018 et 2024 sur plusieurs tournages. Les témoignages émanent notamment d'habilleuses, maquilleuses, coiffeuses ou assistantes de réalisation âgées de moins de 30 ans. Gérard Darmon conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Parmi les récits publiés, une jeune femme de 19 ans affirmait que l'acteur lui parlait 'extrêmement mal'.

Elle rapporte notamment ces propos : 'Bonjour chienne, tu préfères que je t'appelle chienne ou petite cochonne ?

'. Elle affirme également qu'il lui aurait proposé de venir 'faire l'amour' chez lui. D'autres accusations évoquent des gestes déplacés sur les plateaux de tournage, comme une main posée entre les cuisses d'une technicienne au moment de la saluer. A ce jour, aucune plainte n'a été déposée directement contre Gérard Darmon.

Une technicienne a toutefois engager une procedure contre la production d'un tournage pour absence de protection. La décision de l'acteur intervient après la publication d'un communiqué de la Collective feministe de La Ciotat, soutenue par plusieurs associations, réclamant son retrait afin de préserver 'l'intégrité du festival'. Le directeur artistique de l'événement, Yves Alion, avait jusque-là maintenu son soutien à Gérard Darmon malgré la controverse.

Il expliquait récemment assumer ce choix en raison de l'absence de plainte officielle, regrettant également 'le vertige actuel autour de MeToo'. Finalement, la situation a conduit l'acteur à se désister.

'Gérard Darmon, sur le fond, se sent agressé. Sur la forme, il reconnait que la situation s'est envenimée. Et, pour ne pas nuire au festival, à l'Eden, à La Ciotat berceau du cinéma, il se retire avec beaucoup de chagrin', a déclaré Yves Alion à La Provence. Du côté des collectifs feministes, cette annonce est accueillie comme une victoire.

'La parole des femmes est enfin entendue', a réagi la Collective feministe de La Ciotat. L'adjoint à la culture de la ville, Jean-Louis Tixier, a lui aussi évoqué 'une décision de sagesse'. Le festival assure avoir voulu éviter une polémique susceptible de ternir son image. Gérard Darmon avait également récemment signé une tribune de soutien à Gérard Depardieu, condamné pour agressions sexuelles.

'Je soutiens toutes ces femmes' : l'ex de Patrick Bruel, Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gérard Darmon Festival Du Premier Film De La Ciotat Harcèlement Sexuel Accusations Collectifs Féministes Me Too

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un soir, un film avec Hugues Dayez : avec 'Autofiction', Pedro Almodovar remportera-t-il enfin une Palme d’or ?Impossible de ne pas évoquer l’édition 1999 du Festival de Cannes. Cette année-là, Pedro Almodovar présente en...

Read more »

Festival culturel montois : identité forte, ancrage local, ouverture internationaleLe festival culturel montois annonce un programme riche en expériences artistiques, avec du théâtre, du cirque, de la musique, des spectacles de marionnettes, des moments gastronomiques, des performances artistiques, des spectacles participatifs, des fêtes populaires et rassembleuses, ainsi que des événements qui révéleront toute la richesse du patrimoine montois. Il distinguera par une ouverture internationale avec des propositions spectaculaires et immersives en Premières Belges. L'événement entend aussi rester fidèle à son ancrage local, s'appuyant sur de nombreux partenaires culturels, associatifs et institutionnels de la région montoise.

Read more »

Le festival de Cannes : un événement culturel uniqueLe festival de Cannes est un événement culturel unique qui attire des professionnels du cinéma de partout dans le monde. Les réalisateurs, les acteurs et les producteurs viennent présenter leurs films et se rencontrer. Les journalistes sont également présents pour couvrir l'événement et partager leurs impressions avec le public.

Read more »

Incendie à Tomorrowland : le festival prend des mesures supplémentairesL’incendie de juillet 2025 avait en grande partie détruit le décor de la scène principale. Il n’y avait pas eu de...

Read more »