Gérard Depardieu absent de son procès, son avocate confirme un désistement

Gérard Depardieu ne devrait pas assister à son procès, alors que sa condamnation de mars 2025 pour agressions sexuelles continue de peser sur sa réputation.

Gérard Depardieu devrait être absent de son procès, qui doit s'ouvrir sur une durée initialement prévue de cinq jours. Selon Me Delphine Meillet, l'une de ses avocates, l'acteur de 77 ans s'est désisté, une information confirmée auprès de l'AFP par une source proche du dossier. L'avocate n'a ni confirmé ni démenti ce désistement.

Ce nouvel épisode judiciaire s'inscrit dans un parcours déjà lourd pour Gérard Depardieu, reconnu coupable en mars 2025 d'agressions sexuelles. Le tribunal avait alors jugé qu'il avait agressé sexuellement Amélie, décoratrice, et Sarah, prénom modifié, assistante réalisatrice sur le film de Jean Becker sorti en 2022.

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Gérard Depardieu reconnaît sa condamnation et présente des excuses

Gérard Depardieu affirme dans un message écrit qu'il accepte la condamnation prononcée par la justice. Il indique qu'il l'entend et qu'il l'assume, tout en présentant des excuses profondes et sincères à celles et ceux qui ont pu en souffrir.

Dans ce même texte, l'acteur reconnaît s'être longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie sur les tournages. Il admet que ses propos et certains de ses gestes n'étaient pas sans conséquence.

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Lors de son premier procès, Gérard Depardieu avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, ainsi qu'à verser plus de 10.000 euros de dommages et intérêts aux deux plaignantes. La juridiction a également ordonné son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Plusieurs dossiers judiciaires et accusations visent toujours l'acteur

Gérard Depardieu a fait appel de son renvoi devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles visant la comédienne Charlotte Arnould. Le comédien, qui conteste ces accusations depuis sa mise en examen en 2020, sera fixé le 26 novembre.

Dans un autre dossier, l'acteur s'était désisté en avril de ses poursuites contre France Télévisions. Il contestait le montage d'un numéro de Complément d'enquête diffusé fin 2023, dans lequel il multipliait les propos dégradants envers les femmes et sexualisait une fillette lors d'un voyage en Corée du Nord.

Jeudi, Mediapart et Le Média ont également mis en cause l'acteur pour des attouchements sexuels lors du tournage du film Turf, sorti en 2013. Des images dévoilées par les deux médias montrent une figurante tentant en vain de le repousser pendant une prise.

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Les témoignages et la défense au premier procès

Les juges ont souligné la constance et la crédibilité des récits des deux plaignantes, en contraste avec des déclarations de Gérard Depardieu qui ont sensiblement varié entre sa garde à vue et l'audience. Le président du tribunal avait par ailleurs critiqué sévèrement la défense de l'acteur pour son acharnement envers les plaignantes.

À la barre, Amélie a décrit un récit précis des faits survenus en septembre 2021, lors du tournage dans un appartement du 16e arrondissement de Paris. Elle a expliqué que l'acteur l'aurait bloquée entre ses jambes, saisie fermement par les hanches et palpée avec force, pendant qu'elle évoquait avec lui la recherche de parasols des années 1970.

De son côté, Sarah a relaté avoir été agressée une première fois alors qu'elle accompagnait l'acteur de sa loge au plateau, puis à deux autres reprises les jours suivants. Tout au long de l'audience, Gérard Depardieu a fermement nié les accusations et affirmé ignorer ce genre de pratiques. Il avait aussi refusé d'être assimilé à un frotteur dans le métro.

Gérard Depardieu avait fini par écarter son avocat, Me Jérémie Assous, dont la ligne de défense avait été jugée dégradante par les parties civiles. La décision de condamnation avait été rendue le jour de l'ouverture de l'édition 2025 du Festival de Cannes, où l'acteur avait remporté le prix d'interprétation masculine en 1990 pour Cyrano de Bergerac.