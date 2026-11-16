Gérard Depardieu renonce à l'appel : 18 mois avec sursis définitifs

Gérard Depardieu retire son recours pour les agressions sexuelles, confirmant une peine de 18 mois avec sursis. La star s'excuse et les plaignantes saluent une victoire judiciaire majeure.

Le cinéaste français Gérard Depardieu a officiellement renoncé à faire appel de sa condamnation pour agressions sexuelles, scellant définitivement sa peine de 18 mois de prison avec sursis. Cette décision met un terme juridique à l'affaire concernant les plaintes de deux femmes, Sarah et une autre plaignante, pour des faits survenus lors du tournage du film Les Volets verts. L'acteur de 77 ans assume désormais cette condamnation et présente des excuses publiques aux victimes.

Retrait du recours et excuses publiques de la star

Le désistement de Gérard Depardieu intervient ce lundi et rend le jugement de premier instance définitif pour ces deux accusations spécifiques. Dans un communiqué publié à cette occasion, la star déchue du cinéma reconnaît explicitement que ses actes ont eu des conséquences graves. Il écrit avoir longtemps caché derrière une provocation et des remarques grivoises, admettant que certains gestes et propos n'étaient pas sans impact négatif pour les femmes.

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Il précise qu'il comprenait désormais que son statut de figure puissante du milieu exigeait une responsabilité accrue. L'acteur indique avoir compris que l'intention de ne pas blesser ne change rien à la blessure subie par les victimes. Ce message marque un changement de ton notable par rapport aux défenses agressives menées lors du procès initial.

Réactions des victimes et soulagement de la lutte

Sarah, l'une des plaignantes, a exprimé un mélange de frustration et de satisfaction suite à cette annonce. Elle a déclaré que le désistement de dernière minute empêchait le groupe de retourner au combat juridique, générant une certaine frustration psychologique. Malgré cela, elle a souligné qu'il y avait un grand soulagement car le combat était considéré comme gagné. Elle a utilisé l'expression le monstre du cinéma est tombé pour qualifier cette issue.

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Les avocats de l'acteur, Mes Delphine Meillet et David-Olivier Kaminski, ont justifié cette nouvelle stratégie en évoquant un homme avec les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ils suggèrent que Gérard Depardieu a vécu trop longtemps dans l'ancien monde avant d'être confronté aux normes du Nouveau monde. Leur objectif est de permettre à l'acteur de prendre la mesure de sa situation et de passer à autre chose, jugeant la vie plus importante qu'une semaine de procès supplémentaire.

Continuation des poursuites pour d'autres accusations

Ce retrait d'appel ne concerne pas l'ensemble des affaires judiciaires pesant sur Gérard Depardieu. Il conteste toujours les accusations de viols et d'agressions sexuelles portées par la comédienne Charlotte Arnould. Le sort de cet appel spécifique sera fixé le 26 novembre prochain, avec une procédure de renvoi devant la cour criminelle qui fait l'objet de contestations.

Lors du procès en première instance pour l'affaire des Volets verts, les juges avaient souligné la constance et la crédibilité des récits des deux plaignantes. Les témoignages d'Amélie et Sarah étaient en contraste direct avec les déclarations de l'acteur, qui avaient varié entre sa garde à vue et l'audience. Amélie avait livré un récit précis des faits survenus en septembre 2021 dans un appartement du XVIe arrondissement de Paris.

Contexte historique et bilan du processus judiciaire

La condamnation a été rendue le jour de l'ouverture de l'édition 2025 du Festival de Cannes, marquant un point bas dans la carrière d'une figure ayant remporté le prix d'interprétation masculine en 1990 pour Cyrano de Bergerac. Gérard Depardieu, actif dans plus de 200 films, était considéré comme un géant du cinéma français avant d'être rattrapé par le mouvement MeToo. Son premier procès en mars 2025 avait été marqué par une victimisation secondaire, sanctionnée de manière rarissime par le tribunal.

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Auparavant, en avril, l'acteur s'était également désisté de ses poursuites contre France Télévisions concernant un numéro de Complément d'enquête diffusé fin 2023. Ce reportage multipliait les propos dégradants envers les femmes et sexualisait une fillette lors d'un voyage en Corée du Nord. Cette nouvelle décision de ne pas faire appel pour les agressions sexuelles confirme donc son sort pénal pour ces faits spécifiques, tandis que d'autres dossiers restent en suspens.