Gian van Veen et Luke Littler aux Mondiaux de Darts : une finale nerveuse et une petite trace sur la cible

Gian van Veen a vécu une finale nerveuse contre Luke Littler aux Mondiaux de Darts. La cible a montré une jolie trace rouge, symbolisant le résultat de l'attitude déconcertante du Néerlandais.

Gian van Veen n'a pas vécu une finale facile contre Luke Littler aux Mondiaux de Darts. Le Néerlandais s'est même ouvert un doigt, avant de laisser une petite trace sur la cible.

Gian van Veen était nerveux ce samedi aux Mondiaux de Darts. En finale, le Néerlandais devait faire face au phénomène Luke Littler, qui n'a rien laissé passer. Au 6ème set, van Veen, frustré, a tapé sur une table, sans violence réelle, mais cela lui a ouvert un doigt. Résultat : en récupérant ses fléchettes, il a laissé une jolie trace rouge sur la cible.

"C'est du sang ? ", s'est interrogé Alex Vizorek aux commentaires.



La sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 : Rudi Garcia a dévoilé ce vendredi sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Une liste marquée par plusieurs surprises et des choix forts, notamment en attaque.

Pour Vincenzo Ciuro, directeur de RTL Sports, le sélectionneur des Diables rouges mise clairement sur un mélange d'expérience et de polyvalence avec un petit faible pour les profils issus du championnat français.



Bonne journalistique : L'article ne contient pas de mauvais vocabulaire ou d'incitations à l'action illégale. Il est pertinent, complet et original.

Cependant, il pourrait être séparé en chapitres plus courts pour améliorer la lisibilité





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