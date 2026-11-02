Des révélations indiquent que la FIFA aurait versé 4 millions de dollars pour la résidence de Gianni Infantino à Miami, soulevant des questions sur les avantages personnels du président en vue de la Coupe du monde 2026.

Gianni Infantino, président de la FIFA, ferait l'objet d'enquêtes relatives à des avantages financiers potentiels liés à son déménagement de la Suisse à Miami aux États-Unis. Les documents examinés suggèrent que la fédération aurait couvert un montant total de 4 millions de dollars durant les trois premières années de son séjour américain. Cette somme s'ajoute à son salaire annuel de 6 millions de dollars, soulevant des interrogations sur la transparence des dépenses officielles.

Financement de la résidence américaine

Les informations révèlent que la FIFA aurait accordé des privilèges significatifs au président de la fédération mondiale de football. Ces derniers concerneraient directement les coûts liés à son installation à Miami en prévision de l'organisation de la Coupe du monde 2026. Bien que l'importance du montant de 4 millions de dollars soit confirmée par les sources, aucun de ces versements spécifiques n'a été inscrit dans les archives officielles consultables.

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Mécanismes internes de validation

Le contexte de ces paiements implique un comité interne chargé de valider des décisions stratégiques, incluant le paiement des impôts de Gianni Infantino. Ce groupe aurait fonctionné de manière à permettre des échanges de faveurs entre les membres et le président de la FIFA. Ce système interne, décrit comme nébuleux, permettrait d'obtenir des avantages personnels non declarés publiquement par l'institution.

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Contexte des controverses médiatiques

Le New York Times a précédemment mis en lumière des allégations similaires concernant un deuxième salaire versé à Gianni Infantino par une société américaine créée pour gérer la Coupe du monde 2026. La FIFA a rejeté ces affirmations et obtenu des excuses partielles du journal, bien que celles-ci se limitent à l'interprétation de termes techniques spécifiques. Ces événements s'inscrivent dans une série de questions croissantes entourant la gouvernance de l'instance dirigeante.

Impacts et perspectives futures

Les doutes sur la gestion financière de la FIFA s'intensifient après l'échec du projet visant à ouvrir la Coupe du monde aux investisseurs privés. Ces révélations pourraient influencer la perception de la légitimité de Gianni Infantino et de son équipe dirigeante. Les prochaines étapes incluront probablement des audits plus rigoureux pour clarifier le statut de ces dépenses liées à Miami et à la préparation de l'événement sportif majeur.