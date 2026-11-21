Alors que Gianni Tezzele brigue le soutien africain, Gianni Infantino confirme son appui lors d'un déplacement en Afrique de l'Ouest en vue de l'élection de mars 2027.

Gianni Infantino a reçu un soutien massif de la part des délégations africaines à Abuja, alors que la course à la présidence de la FIFA se intensifie en prévision du scrutin du 18 mars 2027. Lors de son premier déplacement officiel depuis l'annonce officielle de la candidature de Gianni Tezzele par l' UEFA, le président italien de la FIFA a été accueilli par une ovation debout des délégués présents. Cette manifestation publique d'alliance intervient dans un contexte où le mandat d'Infantino, en place depuis 2016, fait face à des défis politiques croissants sur le continent noir.

Une unanimité africaine en faveur de Gianni Infantino

Le dirigeant de la Confédération africaine de football a explicitement déclaré recevoir le soutien de l'ensemble des 54 associations membres du continent. Cette position unanime a été réitérée publiquement devant l'assistance, soulignant la solidarité institutionnelle entre la CAF et la FIFA. Les délégués présents ont acclamé le leader de la FIFA, confirmant ainsi une ligne politique cohérente adoptée initialement en août et consolidée lors d'une réunion stratégique en octobre dernier.

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La candidature surprise de Gianni Tezzele en Afrique

Ce soutien massif est adressé indirectement à Gianni Tezzele, le candidat officiellement déclaré par l'UEFA pour l'élection prévue à Rabat en mars 2027. L'intervention d'Infantino s'est déroulée sous le regard de Tezzele, présent pour la première fois depuis la révélation publique de sa candidature. Cette situation crée une dynamique politique inhabituelle où le dirigeant actuel défend son héritage face à un challenger qui tente de capter l'attention des nations africaines membres.

Soutiens internationaux et critiques persistantes

Malgré les critiques internes relatives à un projet de société commerciale controversé jamais abouti, la CAF maintient fermement sa position. Gianni Infantino peut également compter sur le ralliement de la Confédération sud-américaine (Conmebol) et de l'Association de football d'Asie (AFC). Cette coalition internationale renforce la position du titulaire face à la montée en puissance de la candidature européenne menée par Tezzele.

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Enjeux géopolitiques pour l'élection de Rabat 2027

La dynamique actuelle place les 54 nations africaines comme un groupe de votants crucial pour l'issue du scrutin de mars 2027. La présence de Gianni Tezzele à Abuja marque un tournant dans sa stratégie de campagne, visant directement les blocs continentaux traditionnellement liés à l'actuel président. Les prochaines semaines détermineront si cet appui institutionnel se traduira par un soutien électoral durable ou si de nouvelles fractures apparaîtront au sein de la communauté footballistique mondiale.

Calendrier et prochaines étapes du scrutin

L'élection présidentielle de la FIFA se tiendra le 18 mars 2027 à Rabat au Maroc. Ce rendez-vous décisif opposera les différentes candidatures enregistrées auprès du comité exécutif. Les résultats des consultations régionales, comme celle observée à Abuja, serviront de baromètre pour anticiper la répartition des voix entre les partis adverses. Le monde du football surveille de près ces manœuvres diplomatiques qui façonneront le prochain quinquennat de la FIFA.