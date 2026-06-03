Giro d'Italia féminin : première victoire d'étape pour la leader de la FDJ-Suez dans une étape de moyenne montagne

Lors d'une étape exigeante avec plus de 3 000 mètres de dénivelé, une attaque décisive dans la dernière ascension a permis à la leader de la FDJ-Suez de remporter sa première victoire sur le Giro. Elle renforce son statut de favorite pour le classement général.

L'étape du jour, avec plus de 3 000 mètres de dénivelé positif, s'annonçait comme une des plus exigeantes de ce Giro d'Italia féminin. Dès le départ, l'équipe Visma Lease a Bike a imprimé un rythme soutenu en tête du peloton, cherchant à dynamiter la course.

La première ascension, le Passo Tre Croci, a provoqué une première sélection : le peloton s'est scindé en deux groupes. C'est dans le deuxième groupe que se trouvait une coureuse ukrainienne, qui va later surgir. Son groupe, composé initialement de 22 athlètes, va progressivement grossir pour atteindre 23 unités, prenant de l'avance sur le reste du peloton





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