Giro d’Italia : Vingegaard grand favori, Pellizzari en révélation

Le Giro d’Italia 2024 débute aujourd’hui avec Jonas Vingegaard comme grand favori. Les experts analysent ses chances de victoire et mettent en lumière la révélation Pellizzari, tandis que les autres coureurs viseront les victoires d’étape.

La saison cycliste entre dans une phase cruciale avec le démarrage du premier Grand Tour de l’année, le Giro d’Italia. Ce tour d’Italie, qui s’étend sur trois semaines et 21 étapes, débute aujourd’hui à Nessebar en Bulgarie pour se terminer à Rome.

Les amateurs de cyclisme auront l’occasion de voir évoluer certains des meilleurs coureurs du monde, avec en tête de liste Jonas Vingegaard, le grand favori de cette édition. Vingegaard, déjà intouchable ? C’est la question que se posent les experts du peloton. Frédéric Amorison, ancien coureur belge, estime que le Danois a toutes les chances de remporter ce Giro.

Son début de saison a été exemplaire, avec des victoires faciles à Paris-Nice et en Catalogne.

« Son niveau est actuellement supérieur à celui de ses adversaires. Il arrive ici avec un plateau de qualité, mais son talent et son expérience en font le grand favori », explique Amorison. Derrière Vingegaard, d’autres coureurs pourraient viser le podium. Amorison cite notamment Pellizzari et Yates, qui pourraient se battre pour les victoires d’étape.

Stéphane Thirion, un autre expert, partage cette analyse et va même plus loin en affirmant que Vingegaard pourrait remporter à la fois le Giro et le Tour de France.

« C’est largement faisable pour un coureur qui se concentre uniquement sur les courses par étapes. Son objectif est de gagner les Tours », déclare-t-il. Thirion met également en lumière Pellizzari, qu’il qualifie de « révélation » des derniers mois.

« C’est un coureur complet que j’ai pu observer de près lors du Tour de Valence. Il a tout pour réussir », souligne-t-il. L’Italien, qui a terminé 6e du Giro et du Vuelta l’année dernière à seulement 21 ans, est considéré comme un futur grand champion.

« C’est peut-être le Seixas italien, à quelques années de plus », ironise Thirion. Le verdict tombera le 31 mai, mais une chose est sûre : cette édition du Giro promet des batailles épiques. Les résumés de chaque étape seront disponibles dès 20h sur RTL Club et RTL info





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