Giro d'Italie - Highlights قیمتیques et chute massif à l'arrivée à Plovdiv lors de la 2e étape

Le cycliste uruguayen Guillaume Thomas Silva a remporté la 2e étape du Giro d'Italie en devançant de quelques centimètres l'Allemand Florian Storck et l'Italien Giulio Ciccone. La première étape du Tour de l'Italien, qui se termine le 31 mai à Rome, a été marquée par une chute massive à l'arrivée à Plovdiv, dans les bagages de plusieurs coureurs, dont les Australiens Jay Vine et Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step). L'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a par ailleurs été décroché comme 'King of the Mountains' avec 2 étapes, devant le Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step) avec 1 étape.

L'Uruguayen a devancé de quelques centimètres l'Allemand Florian Storck (Tudor), 2e, et l'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek), 3e. Son succès lui permet également d'endosser le maillot rose.

Vainqueur de la première étape, le Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a en effet été décroché dans la montée vers le monastère de Lyaskovets, longue de 3,9 km à 6,6% et placée à 10 km de l'arrivée. Guillermo Thomas Silva, 24 ans, a inscrit une 8e ligne à son palmarès et sa première au niveau WorldTour. Cette saison, il avait déjà remporté deux victoires d'étape et le classement général du Tour de Hainan, en Chine.

Une chute massive à 25 km de l'arrivée a impliqué 30 coureurs, dont le Britannique Adam Yates et l'Australien Jay Vine (UAE Emirates-XRG) mais aussi Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step). Vine a immédiatement abandonné. Dimanche, les coureurs disputeront leur dernières étapes en Bulgarie, la troisième, entre Plovdiv et la capitale Sofia, qui sera pimentée par l'ascension de Borovec (9,2 km à 5,3%) à mi-parcours des 175 km au programme.

Une journée de repos est ensuite prévue lundi avant l'arrivée de la course en Italie mardi. La 109e édition du Giro se termine le 31 mai à Rome. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Britannique Simon Yates, retraité depuis. Source : dépêche AF





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