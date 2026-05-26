Giro: Gel des temps après un final jugé trop dangereux à Milan

Philippe Gilbert et nos consultants critiquent les coureurs qui ont surévalué le danger d’un final à Milan, jugé trop dangereux en pleine étape. La décision de geler les temps a été prise après la venue de plusieurs coureurs de la Visma, venus se plaindre à la direction de course en pleine épreuve.

Le gel des temps de la quinzième étape du Giro fait réagir. Pour Philippe Gilbert et nos consultants, les coureurs ont exagéré en surévaluant le danger d’un final à Milan, ce qui les gêne fortement.

La 15e étape a été remportée à la surprise générale par le Norvégien Fredrik Dversnes qui, avec ses trois compagnons d’échappée, a résisté de justesse au retour des sprinteurs qui ont dénoncé l’influence des motos et l’effet d’aspiration pour expliquer leur incapacité à rattraper les fuyards. Mais la décision a aussi été prise parce que le final de l’étape, disputé à Milan, a été jugé trop dangereux... en pleine étape.

Et le tout après la venue de plusieurs coureurs de la Visma, dont Victor Campenaerts et Jonas Vingegaard, venus se plaindre à la direction de course en pleine épreuve. Cette approche a fait réagir sur le plateau du Peloton. Philippe Gilbert rappelle d’abord que Jonas Vingegaard a demandé à la direction de course de geler les temps.

Ce qui a été accepté, avec un gel annoncé à 5 km de l’arrivée, mais qui est ensuite passé à 16 km de l’arrivée, ce qui change la donne pour l’arrivée.

« On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de faisceau, pas de possibilité de prendre les positions ni les temps à 5 km », a précisé notre consultant, qui est écoeuré par l’excuse des coureurs qui évoquent la dangerosité du final. « Ce qui est choquant, c’est que Milan, OK c’était un circuit urbian, il y avait quelques centaines de mètres de dalles de pierre, quelques virages, mais il n’y avait aucun danger et aucune raison de faire ce cinéma de la part des coureurs !

», a-t-il pesté. Pour lui, notamment dans les rangs de la Visma, il y a une hypocrisie entre ceux qui réclament de la sécurité mais qui s’alignent sur certaines des épreuves les plus dangereuses du monde.

« Moi je ne suis plus du tout en accord avec les mentalités », a-t-il conclu, dénonçant aussi un manque de respect pour les organisateurs qui ont tout fait pour créer ce tracé urbain. « Je suis curieux de voir quand il y aura un peu de pluie, avec des descentes à 80km/h, si on va neutraliser ou pas » . Stéphane Thirion aussi était vraiment remonté à ce sujet.

« C’est là qu’on constate que le cyclisme est encore un sport d’amateurs. Si on est professionnel jusqu’au bout, on fait quoi ? Il y a un conseil des coureurs. Il y a un représentant qui est là tous les jours.

Si on a un doute sur le circuit, on va trouver le gars et ce gars doit avoir fait la reconnaissance, c’est obligatoire. Et il aurait dit attention, il aurait été vers l’organisateur. Et on organise ça à l’avance, pas pendant l’étape. C’est comme si en plein match de foot on disait qu’on réduisait d’un quart d’heure...

», a-t-il pesté.

« C’est un manque de respect assez important. Ils passaient là 4 fois, ils avaient le temps de voir ce qu’il se passait. Le circuit n’était pas dangereux à tout, laisser le choix aux coureurs de décider de ce qu’ils veulent, ce n’est pas un bon signal qu’on a envoyé », regrette de son côté Kevin Van Melsena.

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