Giro Women : une étape écourtée à cause d'un risque d'avalanche, la colère des équipes

La 8e étape du Giro d'Italia Women a été réduite en dernière minute en raison de plaques de glace dangereuses au sommet du Colle delle Finestre, provoquant l'incompréhension et la frustration parmi les concurrentes et leurs staffs.

Le Giro d'Italia Women a connu une étape mouvementée ce jeudi, avec une modification de dernière minute du parcours en raison de risques d'avalanches. Initialement prévue sur 154 km, la course a été raccourcie d'environ 20 km, supprimant l'ascension finale vers Sestrière ainsi que la descente et le dernier kilomètre du redoutable Colle delle Finestre (16 km à 9% de pente moyenne).

Cette décision, communiquée tardivement aux équipes et aux coureuses, a profondément perturbé les stratégies des favorites au classement général. Selon les organisateurs, des plaques de glace instables ont été détectées au sommet du col, menaçant de s'effondrer sur la route, emportant avec elles des blocs de pierre.

"Nous avons été alertés vers 13h par les autorités locales. Le risque était que tout tombe sur la route à un moment donné", a expliqué le CEO du Giro, Mauro Vegni. Bien que le lieu ait été nettoyé, la dangerosité persistante a forcé l'improvisation d'une ligne d'arrivée à environ un kilomètre du sommet, délimitée par quelques pierres et une corde. Les coureuses, désorientées dans les derniers mètres, ont témoigné de la confusion quant à l'emplacement exact de l'arrivée.

L'après-course a été tout aussi chaotique, avec les staffs des équipes positionnés à l'arrivée originelle, incapables d'assister correctement leurs coureuses. Cette situation a suscité de vives critiques de la part des équipes, qui dénoncent un manque de communication et de préparation. Malgré tout, Vegni assure que la sécurité était la priorité absolue, et que toute autre option aurait été irresponsable.

L'étape, remportée par une échappée, a relancé le suspense pour le maillot rose, mais la controverse autour de cette gestion risque de marquer durablement cette édition. Par ailleurs, cet incident soulève des questions sur la pertinence de maintenir des parcours aussi exigeants en début de saison, alors que les conditions météorologiques restent instables dans les Alpes. Les organisateurs devront peut-être revoir leur approche pour les prochaines éditions, entre spectacle sportif et sécurité des athlètes





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