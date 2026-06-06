Giro Women : Van der Breggen contrôle avant la dernière étape, l'étape écourtée au Colle delle Finestre

L'étape reine du Giro Women a été écourtée en raison d'une plaque de glace au Colle delle Finestre. Anna van der Breggen a résisté aux attaques et reste en tête du classement général avant la dernière étape.

L'étape reine du Giro Women a été marquée par une décision exceptionnelle en raison des conditions météorologiques et des risques d'avalanches. En effet, la 8e étape qui devait se terminer au sommet du Sestrière a été écourtée d'environ trente kilomètres.

Une plaque de glace menaçant de tomber sur la route au Colle delle Finestre a contraint les organisateurs à avancer l'arrivée à un kilomètre du sommet de l'ascension. Les coureuses n'ont été informées de ce changement qu'à sept kilomètres de l'arrivée. Cette longue montée de dix-huit kilomètres, avec une moyenne de neuf pourcent, a déjà effectué une première sélection drastique au sein du peloton.

Le groupe de tête s'était déjà réduit à six unités sous l'impulsion de l'équipe FDJ au moment d'aborder la portion non asphaltée de l'ascension. Ce mini-groupe s'est ensuite réduit suite aux attaques répétées de Niedermaier et Vollering. Anna van der Breggen a fait preuve d'une grande maîtrise et a résisté à toutes les accélérations. Ses adversaires, constatant son invincibilité, se sont finalement résolues à se disputer la victoire d'étape au sprint.

Dans ce sprint final, Demi Vollering s'est montrée la plus rapide et a devancé la Danoise Holmgren et la championne d'Allemagne Franziska Koch, anciennement Niedermaier. Van der Breggen a terminé quatrième et n'a cédé que les dix secondes de bonifications à sa principale rivale au classement général. De son côté, la leader du classement général a limité les dégâts et n'a concédé qu'environ une minute, prenant la sixième place.

Au classement général, avant la dernière étape, Anna van der Breggen conserve donc une avance significative de cinquante secondes sur Vollering, une minute vingt sur Niedermaier et une minute cinquante-cinq sur Holmgren. La neuvième et dernière étape de ce Giro Women emmènera les coureuses autour de Saluzzo et culminera avec l'ascension du col de Montoso.

Ce dernier, très sélectif avec ses 8,7 km à 9,5% de moyenne, se situe à quatre-vingt-dix kilomètres de l'arrivée à Saluzzo, laissant présager une nouvelle journée décisive pour le classement final





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