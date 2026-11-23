Gisèle Pelicot porte plainte contre l'éditeur Tinbad et son auteure pour diffusion non consentie de photos intimes et remise en cause de son statut de victime dans un essai controversé.

Gisèle Pelicot annonce son intention de saisir la justice afin de poursuivre en justice la maison d'édition Tinbad et l'auteure de son essai, suite à la publication d'images intimes utilisées sans son consentement. Cette démarche légale intervient en réponse à la promotion d'un livre qui remet en question son statut de victime dans l'affaire des viols de Mazan. Gisèle Pelicot dénonce cette utilisation commerciale de sa souffrance comme une nouvelle violence visant à lui reprendre sa dignité et sa liberté retrouvées.

Détails de l'atteinte et mécanisme juridique

La plainte vise spécifiquement deux infractions distinctes signalées par l'avocat de Gisèle Pelicot, Maître Christophe Bigot. La première concerne la diffusion non consentie de photos et de vidéos intimes à des fins promotionnelles pour l'ouvrage. La seconde attaque porte sur le contenu même du livre, qui laisse entendre que Gisèle Pelicot aurait été complice des violences sexuelles qu'elle a subies, une interprétation qu'elle juge insupportable et réécriture de son histoire. Maître Christophe Bigot confirme que ces agissements justifient l'engagement de toutes les procédures judiciaires nécessaires pour protéger les droits de sa cliente.

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Position des parties et réactions publiques

Dans une déclaration publiée, Gisèle Pelicot exprime sa colère et son indignation face à cette situation qui affecte profondément sa famille. Elle affirme avoir bataillé pendant des années pour retrouver sa dignité et sa liberté, et refuse catégoriquement que quiconque lui reprenne ces acquis. L'auteure de l'essai, en publiant des scènes de viols la concernant, a créé une onde de choc parmi les soutiens de la victime. Gisèle Pelicot se dit profondément choquée que des images relevant de son intimité puissent être exploitées commercialement, soulignant que ce livre tente de dénaturer la réalité des faits pour minimiser l'acte criminel dont elle a été victime.

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Conséquences réelles et prochaines étapes

Les actions en justice engagées contre Tinbad et l'auteure ont pour objectif premier d'obtenir la cessation de la diffusion des images et la reconnaissance des torts causés à la victime. Les prochaines étapes incluent l'instruction du dossier par les autorités judiciaires françaises, qui examineront la légalité de l'utilisation des contenus intimes et la responsabilité éditoriale. Cette affaire met en lumière les limites du droit à l'information face au droit au respect de la vie privée et à la protection des victimes de violences sexuelles. Le dossier devrait servir de référence juridique concernant l'exploitation médiatique des affaires criminelles passées.