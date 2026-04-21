Giulio Pellizzari prend les commandes du Tour des Alpes après une deuxième étape spectaculaire

Au terme d'une étape intense, le jeune Italien Giulio Pellizzari s'empare du maillot de leader au classement général du Tour des Alpes, devançant Thymen Arensman et Mattia Gaffuri.

Le paysage cycliste a été témoin d'un changement de hiérarchie majeur lors de cette deuxième étape du Tour des Alpes. L'Italien Tommaso Dati, qui portait fièrement le maillot de leader après son triomphe initial à Innsbruck, a dû rendre les armes face à une concurrence féroce. C'est finalement Giulio Pellizzari qui s'est hissé au sommet de la hiérarchie. À seulement 22 ans, ce talentueux coureur confirme sa progression fulgurante, lui qui avait déjà marqué les esprits en remportant la 17e étape du dernier Tour d'Espagne. Sa performance tactique lui permet aujourd'hui de revêtir le maillot de leader au classement général, avec une avance précaire mais prometteuse de 4 secondes sur le Néerlandais Thymen Arensman et de 6 secondes sur son compatriote Mattia Gaffuri, qui complète ce podium provisoire très disputé.

La course a été animée par une échappée audacieuse composée de neuf coureurs, incluant notamment le Britannique Oliver Stockwell ainsi qu'un contingent autrichien combatif formé par Emanuel Zangerle, Benjamin Eckerstorfer, Valentin Poschacher et David Paumann. Ils ont été accompagnés par les Italiens Davide Bais, Mattia Gaffuri et Luca Verrando, ainsi que par l'Allemand Dominik Röber. Ce groupe a su maintenir une avance intéressante pendant une grande partie de la journée, culminant à quatre minutes avant que le peloton ne durcisse le rythme. À 39 kilomètres de l'arrivée, l'écart s'est inexorablement réduit. Mattia Gaffuri, très entreprenant, a tenté une incursion en solitaire à 4 kilomètres du sommet, mais la poursuite menée par les favoris a fini par annihiler ses espoirs. Pellizzari, soutenu par la présence de grimpeurs de renom comme Egan Bernal, Aleksandr Vlasov, Lorenzo Finn et Arensman, a finalement rejoint Gaffuri pour disputer un sprint final haletant où il a su faire la différence grâce à une pointe de vitesse supérieure.

La journée a également réservé son lot de surprises et de désillusions. Tom Pidcock, pourtant deuxième lors de l'ouverture, a connu une journée sans, terminant à plus de six minutes des leaders, ce qui l'écarte probablement de la course au titre final. À l'opposé, le vétéran Domenico Pozzovivo a surpris tout le monde par sa résilience. À 43 ans, après une pause compétitive prolongée, il prouve que son expérience reste un atout majeur, finissant à une honorable douzième place. Alors que le peloton se dirige désormais vers la troisième étape reliant Latsch à Arco, longue de 174,5 kilomètres, les yeux sont rivés sur le dénouement final de cette 49e édition qui se conclura vendredi à Bolzano. La succession de l'Australien Michael Storer, vainqueur de l'année précédente, reste très ouverte dans un contexte de haute montagne où chaque seconde vaudra son pesant d'or.





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