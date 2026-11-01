La paroisse de Merksem met fin au contrat de Go Church après des révélations d'abus. Les réunions cessent fin 2026.

Le conseil d'administration de la paroisse Sint-Jozef située à Merksem a officiellement décidé de mettre un terme à la présence de l'organisation religieuse jeune Go Church dans ses murs. Cette décision historique intervient suite à des révélations alarmantes concernant des abus systémiques et des comportements inappropriés au sein de la communauté. Bien que l'organisme doive respecter ses obligations juridiques actuelles, aucune prolongation ne sera accordée au-delà de la fin de l'année 2026. Cette mesure marque une rupture claire avec le passé et une réponse ferme aux allégations de violence psychologique et physique.

Fin du bail pour la communauté Go Church

Depuis plusieurs années, des centaines de jeunes se rendaient chaque semaine à l'église Sint-Jozef pour participer aux services organisés par Go Church. Cette paroisse représente l'une des plus grandes succursales de ce mouvement religieux jeune en Belgique. Cependant, à partir du 1er janvier 2027, les fidèles devront impérativement trouver un nouveau lieu de rassemblement. Le conseil a déclaré qu'il restait choqué par les récentes publications médiatiques qui ont exposé ces graves problèmes internes. Pour ceux qui ont commis de tels actes de abus de pouvoir, il n'y aura plus aucune place dans ce bâtiment religieux.

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Enquête médiatique et abus de pouvoir

Cette décision critique fait suite à une enquête approfondie menée conjointement par les journaux VRT NWS Pano et De Morgen. Les journalistes ont mis en lumière des cas graves d'abus et de franchissement de limites au sein de la structure. Le conseil d'administration de l'église a confirmé qu'il surveillera attentivement les événements encore cet après-midi. La vigilance sera de mise jusqu'à la fin du contrat actuel pour garantir la sécurité des personnes présentes. Cette période de transition est nécessaire pour permettre aux communautés de se restructurer ailleurs.

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Contexte international et dirigeant influent

Go Church est une église jeune d'origine africaine qui fait partie du réseau mondial Lighthouse Group of Churches. Ce réseau international compte actuellement 7649 églises à travers le globe et possède des millions d'abonnés en ligne. En Belgique, le mouvement a auparavant opéré sous les noms de Pleasant Surprise Church International et Mustard Seed Chapel International. Le groupe est dirigé par Dag Heward-Mills, un évêque ghanéen très vénéré par ses disciples qui le surnomment Papa ou prophète.

Présence actuelle et nouvelles obligations

Aujourd'hui, Go Church est active dans de nombreuses villes belges dont Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand et Louvain. Chaque semaine, environ 450 personnes assistent aux cultes organisés dans ces différents lieux. L'église Sint-Jozef se trouve précisément au coin de la rue Jos de Swerts et du boulevard Merksemheidelaan. Le conseil a précisé qu'il respecterait les clauses du contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026. Après cette date, la porte sera fermée à cette congrégation spécifique en raison de la gravité des faits rapportés.