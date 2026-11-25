Google poursuit ses travaux à Farciennes malgré l'annulation du permis par le ministre Desquesnes. Un recours au Conseil d'Etat est prévu pour janvier 2025.

Google poursuit activement la construction de son immense centre de données à Farciennes en Wallonie, malgré l'annulation officielle du permis de bâtir. Cette décision de l'administration wallonne, rendue en août dernier par François Desquesnes, visait à protéger les ressources en eau durant une sécheresse historique. Néanmoins, la multinationale ne s'est pas arrêtée et maintient ses chantiers sur place.

Modification du permis et opposition écologique

Le projet initial de Google, datant de la première version de son permis accordée en 2024, prévoyait la construction de trois centres distincts. En 2025, la société a modifié sa demande en fusionnant deux de ces sites en un seul complexe beaucoup plus vaste. Cette modification impliquait un changement majeur du système de refroidissement : le processus à l'air, initialement prévu, a été remplacé par un refroidissement à l'eau captée directement dans la Sambre.

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Ce permis modificatif avait été approuvé par l'administration wallonne en avril dernier. Cependant, un mois plus tard, il a fait l'objet d'un recours citoyen. Face à la situation critique des ressources hydriques en Belgique au mois d'août, le ministre wallon du Territoire, des Infrastructures et des Pouvoirs locaux, François Desquesnes, a décidé d'annuler le permis. Il a justifié cette mesure par les besoins en eau considérables du nouveau centre de données.

Bilan hydrique et contestation des impacts

Greenpeace Belgique alerte sur les conséquences environnementales de tels projets. L'ONG rappelle qu'un projet similaire déjà construit par Google à Saint-Ghislain, près de Mons, puise chaque année un milliard de litres d'eau. Selon l'organisation, seul un quart de ce volume est restitué, tandis que le reste s'évapore lors des processus de refroidissement.

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Nadia Cornejo, porte-parole de Greenpeace Belgique, a adressé un courrier à l'administration wallonne ce lundi pour exiger l'arrêt immédiat des travaux. L'ONG se base sur des images satellite qui confirment la poursuite de l'activité à Farciennes. Nadia Cornejo souligne que cette situation montre un manque de respect de la part de Google envers les réglementations et les ressources du territoire.

Procédure en cours au Conseil d'Etat

En réponse à l'annulation, Google a introduit un recours en annulation et en suspension auprès du Conseil d'Etat le 17 octobre dernier. Cette action légale vise à contester la décision du ministre Desquesnes et à permettre la poursuite du chantier. La bataille juridique s'intensifie avec l'implication directe des citoyens et de l'ONG.

Le 16 novembre, plusieurs citoyens et Greenpeace ont déposé une requête en intervention. Ils souhaitent prendre part à cette procédure pour faire valoir leurs arguments environnementaux et sociaux. Une audience publique est d'ores et déjà prévue le 7 janvier prochain pour trancher cet important dossier.

Débat de société sur l'expansion technologique

Cette affaire dépasse le cadre strictement juridique pour toucher à un véritable débat de société. Nadia Cornejo estime que l'arrivée massive des data centers ne peut plus rester cantonnée à des accords discrets entre les industriels et les administrations. Ces mastodontes énergivores doivent être scrutinés sous l'angle de leur impact réel sur les territoires et les citoyens.

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La poursuite des travaux de Google malgré l'annulation du permis interroge sur le respect des normes environnementales en période de crise. L'issue de l'audience au Conseil d'Etat en janvier déterminera si le projet peut reprendre ou si la décision du ministre sera confirmée.